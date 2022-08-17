Оранжерея призначена для вирощування їжі в умовах мікрогравітації, що буде важливо, коли люди почнуть здійснювати більш тривалі подорожі глибоким космосом. Стартап уже уклав контракт із Центром розвитку космічної науки, який керує роботою лабораторії США на борту МКС.

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Деталі плану

Поки що компанія не представила жодних рендерів теплиці, тому можна припустити, що проєкт знаходиться на стадії обдумування чи проєктування.

Redwire сподівається встановити установку на Міжнародній космічній станції не раніше весни 2023 року .

. За словами розробників, вони спираються на "десятиліття спадщини польотів та інновації технологій світового класу". Тут варто зазначити, що з 2018 року Redwire керує дослідженнями рослин для Advanced Plant Habitat NASA, невеликої, повністю автоматизованої камери росту на борту МКС.

Теплиця Redwire розширить можливості наукових відкриттів для поліпшення виробництва сільськогосподарських культур на Землі й дозволить проводити важливі дослідження в галузі рослинництва в космосі, щоб принести користь майбутнім тривалим польотам людини в космос,

– каже Дейв Рід, керівник проєкту.

Redwire також співпрацює з брендом Tupperwar для розробки системи доставки поживних речовин.

На першому етапі у співпраці з компанією Dewey Scientific в теплиці виростять "промислові коноплі" для дослідження генів. Про інші рослини поки не говорять, але ясно, що це буде щось їстівне. За словами Ріда, компанія також сподівається допомогти NASA в місіях Artemis на Місяць.