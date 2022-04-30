"Приватбанк" переніс свої дата-центри до Європи

Державний банк "Приватбанк" переніс дата-центри на територію Євросоюзу. На такий крок пішли, аби уникнути фізичного знищення центрів обробки даних у Дніпрі та Києві.

Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик у ході дискусії Центру економічної стратегії. Над проєктом з перенесення ЦОД працювали протягом 45 днів.

Не пропустіть IT-армія України: хто в неї входить та які основні цілі

Сульжик зазначив, що сьогодні "Приватбанк" повністю працює з Європи, додавши, що на початку березня Нацбанк дозволив банкам тримати клієнтські дані за межами країни. Крім того, член наглядової ради зауважив, що саме з процесом перенесення даних в ЦОД за межами України і були пов'язані перебої в роботі "Приватбанк".

Ми надзвичайно пишаємось нашою ІТ командою, яка зробила титанічну роботу, щоб убезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг. Для порівняння: обсяг робіт, який ми реалізували, для проєктів такого масштабу у "нормальному" проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 року і більше,

– повідомили у "Приватбанк".

Загалом в Європу було перенесено:

3500 серверів;

понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару";

також було перенесено понад 270 важливих застосунків.

Зверніть увагу – Шмигаль назвав суму, яка знадобиться для відновлення України: дивіться відео