Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик у ході дискусії Центру економічної стратегії. Над проєктом з перенесення ЦОД працювали протягом 45 днів.

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Сульжик зазначив, що сьогодні "Приватбанк" повністю працює з Європи, додавши, що на початку березня Нацбанк дозволив банкам тримати клієнтські дані за межами країни. Крім того, член наглядової ради зауважив, що саме з процесом перенесення даних в ЦОД за межами України і були пов'язані перебої в роботі "Приватбанк".

Ми надзвичайно пишаємось нашою ІТ командою, яка зробила титанічну роботу, щоб убезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг. Для порівняння: обсяг робіт, який ми реалізували, для проєктів такого масштабу у "нормальному" проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 року і більше,

– повідомили у "Приватбанк".

Загалом в Європу було перенесено:

3500 серверів;

понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару";

також було перенесено понад 270 важливих застосунків.

Нагадаємо, в рамках постанови №42 від 8 березня НБУ дозволив банкам на період воєнного стану плюс два роки надавати послуги, застосовуючи хмарні сервіси із використанням обладнання на території держав Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади.

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