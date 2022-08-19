Купили чи взяли в оренду: відповіді на важливі питання про супутник ICEYE, який придбав Притула

Після того, як стало відомо, що Фонд Сергія Притули витратив зібрані 600 мільйонів гривень на супутник сузір'я ICEYE, у мережі не перестають сперечатися про те купили його чи взяли в оренду. Ми вирішили розібратися у ситуації та знайти відповіді на це та інші важливі питання про супутник.

Раніше 24 канал вже розповідав, як супутник ICEYE, що опинився у розпорядженні України, може суттєво допомогти ЗСУ у війні проти російських терористів. Цей передовий інструмент безумовно покращить можливість вчасно стежити за театром бойових дій, реагувати та запобігати атакам та покращить тактичне планування.

Не пропустіть У ЗСУ пояснили, яку космічну перевагу над ворогом отримали завдяки супутнику ICEYE

Разом з супутником Україна також отримала доступ до бібліотеки знімків на рік вперед – тут все зрозуміло. Але що ж із самим супутником? Він наш, чи після певного терміну його потрібно буде "віддати". Ми вирішили розібратися у ситуації та звернулися до людини, яка безпосередньо допомогла придбати супутник – Макса Полякова.

Хто такий Макс Поляков? Це український підприємець, який працює у сфері космічних технологій та IT на міжнародному рівні. Він є керуючим партнером інвестиційного фонду Noosphere Ventures, а також засновником компаній Firefly Aerospace, EOS Data Analytics, SETS, Renatus, Maxpay та інших.

Керівник напрямку EOS SAR в EOS Data Analytics Нік Ковальський пояснив, чому угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули є важливим кроком для підсилення космічних можливостей України.

По-перше, лише обмежена кількість країн має у своєму розпорядженні SAR супутники, завдяки чому Україна отримує конкурентну перевагу в отриманні даних. Їх Україна отримуватиме в режимі наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин.

По-друге, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням.

По-третє, Україна отримуватиме знімки до того часу, поки супутник продовжуватиме працювати.

Купили чи орендували?

У EOS Data Analytics розповіли детальніше про те, на що здатен супутник ICEYE та на скільки часу він залишиться в України.

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України – аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті,

– зазначили у компанії.

Як часто супутник може фотографувати територію України?

Сузір'я супутників ICEYE складається з 21 апарата. Україна ж придбала сателіт, який перебуває на найбільш вигідній для спостереження за територією України траєкторії.

Супутник пролітає над територією нашої країни двічі на добу і може робити фото лише у той час, коли перебуває безпосередньо над нами. Саме для цього окрім самого апарата знадобилася підписка на доступ до бази даних знімків зроблених іншими зондами ICEYE.

Придбаний супутник працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання задач українських Збройних Сил. В той час, коли супутник не знаходиться над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Доступ є гарантованим,

– роз'яснили в EOS Data Analytics.

До речі, супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним.

Що станеться, якщо супутник вийде з ладу?

Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті. За 24 години супутник робить 15 обертів навколо Землі та рухається зі швидкістю 7,5 км на секунду. Летить він на висоті 500-600 км над поверхнею Землі. Про те які орбіти використовують для виведення супутників ми писали у цьому матеріалі.

Космічний простір сповнений небезпек у вигляді мікрометеороїдів та космічного сміття, які становлять реальну загрозу для сателітів, що перебувають на орбіті. Шанс того, що український супутник зіткнеться з таким об'єктом не великий, однак він існує. Що ж станеться, якщо супутник ICEYE, який купили українці, вийде з ладу? У EOS Data Analytics роз'яснили і цей момент.

Супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Наскільки якісними будуть фото?

Тут є одразу кілька аспектів, на яких варто наголосити. По-перше, технологія SAR, яка дозволяє робити знімки як вдень, так і вночі, при хмарності (що актуально для нашої країни), при туманах та інших погодних явищах. Радіохвилі таких супутників здатні пробиватися також через дим та попіл. Таким чином, супутник може надавати знімки цілодобово.

По-друге, роздільна здатність знімків становить від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.



Супутник ICEYE робить чіткі фото у мікрохвильовому діапазоні / Фото ICEYE

Знімки з SAR супутників створюються за допомогою радіохвиль, які посилаються з супутника на Землю, відбиваються від поверхні та повертаються до датчиків сателіта. Радарні супутники, на відміну від оптичних, самі "підсвічують" об'єкти радіохвилями, тому не залежать від погодних умов. Залежно від матеріалу поверхні, об'єкти по-різному відбиватимуть одну і ту ж радіохвилю. Завдяки цій різниці певні об'єкти на знімках виходять світлішими, а інші – темнішими.

Читайте на сайті Людство повертається на Місяць: NASA викотило гігантську ракету SLS на стартовий майданчик

Хіба іноземні партнери не забезпечують нас фотографіями з супутника?

Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але зазвичай зі значною затримкою. Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.