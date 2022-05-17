Минулого року Управління директора національної розвідки США представило Конгресу попередню доповідь, у якій розповідалося про успіхи, досягнуті спеціальним підрозділом, зайнятим вивченням феномену UAP (термін, який прийшов на заміну НЛО).

Не пропустіть Землі "Двері в потойбіччя" марсіанський ровер помітив щось дуже схоже на дверний отвір

Доповідь стала основою для сьогоднішніх слухань, які відбудуться на платформі Підкомітету з контртероризму, контррозвідки та протидії розповсюдженню зброї Комітету з розвідки Конгресу США. З 17:00 за Києвом будь-хто охочий зможе ознайомитися з ходом слухань на YouTube у прямому ефірі.

Закон про асигнування на національну оборону вимагає створення постійного відомства для збору інформації про НЛО. У документі також передбачено щорічну доповідь та брифінги у конгресі кожні пів року.

У слуханнях братимуть участь два важливі представники силових відомств країни — заступник міністра оборони США з питань розвідки та безпеки Рональд Молтрі та заступник директора розвідки ВМС США Скотт Брей.

Слухання у Конгресі США щодо UAP: дивіться відео

Під керівництвом Молтрі було створено спеціальний підрозділ Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), який і займається питаннями, пов'язаними зі спостереженнями та вивченнями НЛО. Присутність Брея також має важливе значення, оскільки саме пілоти ВМС часто реєструють факти спостережень НЛО в останні два десятиліття.

Читайте на сайті Z значить провал: найновіший військовий супутник Росії може згоріти в атмосфері

Для чого у Конгресі проводять слухання про НЛО

Після розсекречення деяких документів стало відомо про зустрічі американських військових з об'єктами походження яких складно пояснити. Як раніше зазначали військові та інші відомства США, мовиться про об'єкти, які не вдалося ідентифікувати та встановити природу їх походження, водночас не йдеться про щось надзвичайне, незрозуміло загадкове, надприроднє чи позаземне.

На думку конгресменів, слухання "дадуть американським людям можливість дізнатися, що відомо про подібні інциденти". Втім, багато експертів налаштовані дуже скептично. За їхніми словами, подібні слухання вже проводилися 54 роки тому і жодної сенсаційної інформації в їхньому ході не було оприлюднено – швидше за все, йтиметься про питання на кшталт протоколів дій відповідальних осіб, всілякі погодження та інші подібні теми. Про це свідчить готовність вести пряму трансляцію слухань на YouTube – за бажання конгресменів США поділитися справді значущою інформацією.