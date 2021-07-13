Здатність собак розуміти людські жести може здатися нічим не примітною, але це складна когнітивне вміння, яке рідко зустрічається у царстві тварин. Наші найближчі родичі, шимпанзе, цього не можуть. Згідно з новим дослідженням найближчий родич собак, вовк, теж не зможе розуміти людину так, як собака.

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Вовченя / Фото Wikipedia

Деталі дослідження

У дослідженні порівняли 44 цуценя собаки та 37 вовченят у віці від 5 до 18 тижнів. Експеримент підтверджує ідею про те, що одомашнення змінило не лише зовнішній вигляд собак, але і їх свідомість.

Понад 14 тисяч років спілкування з нами зробили цікаву річ для розуму собак. У них з'явилася так звана здатність "теорії розуму" або розумові здібності, які дозволяють тваринам робити висновки про те, що люди думають та відчувають в деяких ситуаціях.

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Хід дослідження

Маленьких вовків спочатку генетично протестували, щоб переконатися, що вони не були гібридами вовка та собаки. Потім вовченят віддали людям, щоб ті їх виростили та виховали. Їх годували вручну, щоночі тварини спали в ліжках своїх опікунів та отримували майже цілодобову людську допомогу вже через кілька днів після народження.

Коли вовченята підросли науковці вирішили поставити експеримент. Дослідники сховали їжу, а потім дали кожному дитинчаті собаки або вовка підказку, яка допоможе їм знайти їжу. У деяких випробуваннях дослідники вказували або дивилися в тому напрямку, де була захована їжа. В інших випадках вони поміщали невеликий дерев'яний блок поруч з потрібним місцем – жест, якого цуценята ніколи раніше не бачили, він мав показати їм, де заховано частування.

Виявилося, що навіть без спеціальної підготовки 17 із 31 цуценят собак у віці восьми тижнів розуміли, куди йти та мали у два рази більше шансів зробити це правильно, ніж вовченята того ж віку.

Жоден із 26 вовченят не знайшов миску з їжею окрім випадків, коли вони це робили випадково. Напротивагу їм, цуценята собак з першого разу та без будь-якого навчання знаходили заховані ласощі.

Також експеримент показав, що цуценята у 30 разів частіше наближаються до незнайомої людини, ніж вовченята, які в більшості випадків тікали та намагалися заховатися.

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Собака став постійним супутником людини на тисячі років / Фото Wikipedia

Висновки дослідження

Вчені говорять, що справа не у розумових здібностях. Наприклад, під час інших тестів, коли тваринам перевіряли пам'ять та здатність контролювати рухомі імпульси, собаки та вовки показали одинакові результати.

Але що стосується здатності "читати людину", то тут собаки переважають. До прикладу, якщо перед дитинчатами тварин ставили закриту миску з їжею, то вовченята намагалися відкрити її самостійно. Водночас з цим цуценята більше дивилися на людину та немов зверталися до неї.

Виявилося, що собаки з дитинства інтуїтивно розуміють, що якщо людина показує кудись рукою, то цим намагається щось тварині сказати та вказати напрямок. Вовченята цього жесту не розуміли.

Вчені поки не можуть точно сказати, як хижі вовки перетворилися на кращих друзів людей. Та цей симбіоз, ймовірно, виник через генетичну мутацію, яка спричинила зменшення агресії у певних вовків. Замість того, щоб померти у дикій природі вони почали підходити ближче до людей та доїдати залишки їжі. Коли "класичний" вовк буде голодувати, але не підійде до людських помешкань, мутовані вовки не побоялися цього та передали свої гени далі. Приблизно 14 тисяч років тому собака стає невіддільною частиною людства.