Одразу після покупки смартфона ми деякий час обережно ставимося до нього: не кидаємо його, стараємося уникати падінь, клеїмо захисну плівку на екран та носимо пристрій у чохлі. Але з часом ми вже не такі дбайливі і нехтуємо не те що елементарними правилами користування смартфоном, а, буквально, залишаємо його у небезпеці.

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Не залишайте смартфон на сонці

Постійний вплив сонячних променів негативно впливає на смартфон. Оскільки техніка не любить як надто низьких, так і надто високих температур – варто дотримуватися температурного режиму. Часто смартфон від надмірної температури може навіть вимкнутися. У повсякденному сценарії використання ґаджета ви навряд чи помітите цей ефект, якщо не тримаєте його на підвіконні, а от водії автівок, зокрема таксисти, добре знають про що мова.



Висока температура негативно впливає на техніку / Фото 24 каналу

Чому залишати смартфон на сонці небезпечно

Сенсорний екран перестане працювати

Ваш смартфон зроблений з металу та скла – двох матеріалів, які дуже швидко поглинають тепло і можуть нагріватися до дуже високих температур. Тому, якщо телефон залишається лежати на пекучому сонці, скляний сенсорний екран швидко перегрівається і починає вередувати. Ви можете зіткнутися з будь-чим, від невеликих збоїв до зависання функцій і навіть повної несправності.

Ваш смартфон зроблений з металу та скла – двох матеріалів, які дуже швидко поглинають тепло і можуть нагріватися до дуже високих температур. Тому, якщо телефон залишається лежати на пекучому сонці, скляний сенсорний екран швидко перегрівається і починає вередувати. Ви можете зіткнутися з будь-чим, від невеликих збоїв до зависання функцій і навіть повної несправності. Повне відключення

Щойно температура вашого телефону перевищить 95 градусів, смартфон почне вимикатися. На щастя, деякі телефони, такі як iPhone, оснащені вбудованими датчиками, які повідомлять вас про перегрівання. Тому, якщо ви бачите попереджувальне повідомлення, обов'язково приберіть телефон у тінь, перш ніж він вимкнеться.

Щойно температура вашого телефону перевищить 95 градусів, смартфон почне вимикатися. На щастя, деякі телефони, такі як iPhone, оснащені вбудованими датчиками, які повідомлять вас про перегрівання. Тому, якщо ви бачите попереджувальне повідомлення, обов'язково приберіть телефон у тінь, перш ніж він вимкнеться. Батарея втрачає заряд

У короткостроковій перспективі вплив сонячних променів може призвести до швидкого розрядження акумулятора. І якщо телефон залишається на сонці протягом тривалого часу, це збільшує навантаження на акумулятор. Якщо ви не будете обережні, акумулятор може навіть вийти з ладу і відмовиться заряджатися.

У короткостроковій перспективі вплив сонячних променів може призвести до швидкого розрядження акумулятора. І якщо телефон залишається на сонці протягом тривалого часу, це збільшує навантаження на акумулятор. Якщо ви не будете обережні, акумулятор може навіть вийти з ладу і відмовиться заряджатися. Втрата даних та пошкодження

Ще одна причина, через яку ви ніколи не повинні залишати свій телефон на сонці, полягає в тому, що це може призвести до необоротного внутрішнього пошкодження. Вплив надмірного тепла може спричинити низку проблем, таких як втрата даних, збій материнської плати і навіть внутрішнє пошкодження ваших файлів.

Порада! Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон довше послугував вам – краще не піддавати його надмірному впливу високих та низьких температур. Як вберегти смартфон від морозу читайте у нашому матеріалі.

Не кладіть телефон на стіл

Ніколи не кладіть телефон на стіл: смартфону тут не місце навіть на діловій зустрічі чи невеликій тусовці з друзями. Це не лише не красиво у стосунку до ваших друзів чи партнерів, але й не зовсім безпечно.

Необачним рухом ви можете скинути смартфон зі столу на підлогу, або вилити на нього щось, а це аж ніяк позитивно не вплине на його роботу.



Не кладіть смартфон на край столу і краще тримайте його у надійному місці / Фото Unsplash

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Гігієна смартфона

Мабуть, не варто додатково роз'яснювати, чому не можна брати смартфон із собою в туалет. Це вкрай погана звичка, яка більше загрожує вашому здоров'ю, аніж самому смартфону. Ми носимо смартфон у кишені, беремо в тренажерний зал, дістаємо у транспорті і навіть кладемо на стіл – протягом дня на ньому збирається маса мікроорганізмів.

Важливо! Екран смартфона – відмінний розсадник бактерій, а ми користуємося ним вкрай часто, тому рекомендуємо за нагоди очищувати його спеціальними серветками або спреєм.

З цієї ж причини не варто носити смартфон у кишені з готівкою, а от ключі та дрібні предмети можуть бути небезпечними і для самого пристрою. Як мінімум від сусідства з ключами може постраждати екран та корпус пристрою.

Також рекомендуємо подбати і про чистоту кишень, адже дрібні частинки, сміття та пил легко забиваються в роз'єми для зарядки, навушників, мікрофон та у динаміки, а це може суттєво вплинути на якість їх роботи.

Чистіть смартфон від сміття

Наш смартфон може бути брудним не лише зовні, але й всередині. Встановлюючи та видаляючи додатки, знімаючи фото та відео і завантажуючи файли з інтернету ми накопичуємо в пам'яті смартфона гігабайти сміття, яке потрібно час від часу видаляти.

У процесі роботи також збирається чимало непотрібних файлів, або кешу, який використовується для швидшої роботи додатків, розмір яких може сягати кількох десятків гігабайтів. Так, в процесі роботи месенджера Telegram у пам'яті смартфона дублюється практично все, що вам надсилають у додатку чи що ви бачите у групах.

Тож рекомендуємо стежити за цим і видаляти кеш програм, якими ви користуєтеся найчастіше, хоча б раз у місяць. Це стосується месенджерів, браузерів, додатків для соцмереж та інших програм, які ви використовуєте в роботі або ж для розваг.

Як швидко очистити кеш у смартфоні

Зайдіть у Налаштування;

Виберіть "Програми та сповіщення" та натисніть "Показати всі програми";

У вас з'явиться список програм. Перевірте їх усі окремо або виберіть ту, яку хочете очистити;

Далі натисніть "Сховище та кеш", потім "Очистити кеш".



Очистка кешу в додатку / Фото 24 каналу

Корисно! Детальніше про те, як очистити смартфон від сміття читайте у нашому матеріалі, де ми покроково розповідаємо про це.

Не встановлюйте додатки з невідомих джерел

Магазини для додатків від Google та Apple містять мільйони програм для найрізноманітніших потреб. Однак не усі додатки потрапляють у Play Маркет від Google, наприклад. Деякі застосунки можна встановити із альтернативних джерел скачавши напряму із сайтів розробників або ж з інших галерей додатків, яких чимало.

За замовчуванням Google блокує встановлення додатків з інших джерел і попереджає при скачуванні таких файлів про те, що вони можуть нашкодити вашому смартфону. Ви можете відключити ці обмеження у налаштуваннях, однак пам'ятайте, що встановлюючи такі додатки ви приймаєте увесь ризик на себе.

Завантаження та встановлення додатків із невідомих джерел небезпечне тому, що ви ніколи не знаєте, що насправді може ховатися за програмою скачаною в інтернеті. Це може бути вірус, шпигунське ПЗ, або ж додаток, який краде вашу інформацію та гроші.

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Стежте за дозволами додатків

Варто наголосити, що попри попередження в самому Play Маркеті частенько трапляються програми здатні позбавити зайвих грошей не дуже уважних користувачів. Зазвичай їх маскують під популярні ігри, або додатки для вибору шпалер, тем чи рінгтонів. Насторожитися варто вже у самому онлайн-магазині – часто такі програми мають низький рейтинг та несхвальні відгуки, тож не оминайте цю секцію сторінки.

Під час встановлення шахрайські програми теж можна відслідкувати. Тривожним дзвіночком є запити нехарактерних прав. Наприклад, якщо ви встановлюєте додаток для пошуку шпалер, а він запитує доступ до дзвінків та SMS, краще видалити його негайно. Швидше за все такий додаток після встановлення почне здійснювати дзвінки та відправку повідомлень на платні номери і ви швидко розпрощаєтеся із грошами на рахунку.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.