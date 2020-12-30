Однією з героїнь книг, ігор та екранізацій про Відьмака Геральта з Рівії є Цірілла – принцеса королівства Цінтра, здатна подорожувати між світами. Довгий час однією з найпопулярніших теорій, яку висували фанати гри The Witcher 3: Wild Hunt , було те, що Цірілла завітає до світу майбутнього у Cyberpunk 2077. Проте після виходу гри героїню там не виявили. Але, схоже, творці все ж залишили нам натяк.

Чутки про те, що героїня Анджея Сапковського з'явиться у світі майбутнього, ходили настільки широко, що творці гри Cyberpunk 2077 просили більше не питати їх про це, пише видання Ігроманія.

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Що відбувається

Гравець Cyberpunk 2077 розповів про епізод в одному з фіналів гри: Ві приходить до тями і бачить маленьку пташку, яка спочатку заглядає в машину, а потім летить геть.

Все виглядає як звичайна лірична замальовка, проте не для фанатів циклу про Відьмака. Перед гравцями не звичайна пташка. Це ластівка – саме вона традиційно асоціюється з принцесою Цірі. За сюжетом в так званій старшій мові Zireael означає "Ластівка". Так часто називають героїню інші персонажі.

Ластівка у одному з фіналів Cyberpunk 2077 / Фото igromania

У світі Cyberpunk 2077 тварини — велика рідкість, тим паче дикі. Птахи і зовсім були винищені в самому Найт-Сіті і на тридцять кілометрів довкола міста, про що розповідається в одному із записів. Тому наявність ластівки у місті не є чимось буденним. Фінал з участю птаха фанати вважають найоптимістичнішим.

Тим не менш, теорія про таку незвичайну появу Цірі в Cyberpunk 2077 не підтверджена офіційно.