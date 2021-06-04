Об'єкти UDG є ультра-дифузними галактиками – утвореннями розміром з наш Чумацький шлях, в яких при цьому міститься в 100-1000 разів менше зірок.

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Галактика UDG4 виглядає як примарна туманна хмара. Пояснюється це тим, що у подібних структурах дуже мало газу з якого формуються зорі, а тому вони схожі на плями у просторі, що ледь світяться.

Їх походження поки не до кінця зрозуміле; астрономи вважають, що це, можливо, галактики, які не можна повноцінно вважати такими. Вони втратили запаси газу на самому початку своєї історії,

– зазначає ESO.



UDG4 втратила газ з якого формуються зорі та не стала повноцінною галактикою / Фото ESO

Представлений знімок отриманий у рамках масштабної програми дослідження галактик ранніх класів VSTEarly-typeGalaxySurvey (VEGAS), мета якої полягає у вивченні дуже слабких структур у скупченнях галактик.



Телескоп VLT ESO з якого зроблене фото / Фото ESO

Фотографія зроблена за допомогою Оглядового телескопа VLT ESO (VST), показаного на фото вище. Він обладнаний камерою OmegaCAM, яка завдяки високій чутливості дозволяє вивчати об'єкти UDG.