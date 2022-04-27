Російський "Аерофлот" вже попередив користувачів про те, що видалення додатків призведе до неможливості знову їх встановити. Можна припустити, що зовсім скоро на російських інтернет магазинах з'являться смартфони Apple з встановленими додатками "Аерофлот" за нерозумні гроші, як це раніше було з іншими видаленими програмами.

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Чому додатки російських авіакомпаній зникли з цифрових магазинів

"Аерофлот", як і низка інших російських авіакомпаній, потрапив до списку санкцій США. Програми "Сбербанку" та інших банків також під санкціями і вже видалені з App Store та з магазину додатків для Android – Google Play.

Нагадаємо, що через запроваджені санкції росіяни практично нікуди не можуть полетіти, тож і додаток у смартфоні їм практично ні до чого. На тлі нищівних санкцій пасажиропотік групи "Аерофлот", до якої входять лоукостер "Побєда", чартерний перевізник "Росія" та однойменна авіакомпанія "Аерофлот", лише за березень впав на 20,4% і це лише початок.