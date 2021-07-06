Радник Трампа Джейсон Міллер став генеральним директором соціальної мережі, зовні і функціонально дуже схожої на Twitter. У магазинах Google Play та App Store її офіційно характеризують, як "неупереджену соціальну мережу для людей з усього світу", з'явився і відповідний сайт платформи.

Цікаво Instagram буде переорієнтована на відеоконтент: платні stories, пітримка NFT та інші зміни

Що саме зламав гакер

За даними Міллера, після злому проблема була виявлена ​​і вирішена протягом декількох хвилин і все, чого вдалося домогтися гакеру – змінити кілька імен користувачів. У профілях колишнього держсекретаря Майка Помпео і самого Міллера з'явилися написи "JubaBaghdad був тут, підписуйтесь на мене в Twitter :)". На питання журналістів про безпеку мережі Міллер заявив, що ситуація "виправлена".

Що за Gettr і що про неї відомо

Відомо, що Міллер неодноразово повідомляв про створення соціальної медіаплатформи протягом декількох місяців – після того, як Twitter та інші поборники свободи слова та самовираження заблокували акаунти Дональда Трампа у результаті протестів в США 6 січня, які закінчилися штурмом Капітолію.

Колишній радник Трампа Стів Беннон описав Gettr як "вбивцю Twitter", у своєму пості на новому майданчику. При цьому нова соцмережа надто політизована – досить поглянути на її головну сторінку.



Нову соцмережу Трампа зламали в день запуску / Фото Gettr.com

Дональд Трамп довічно забанений у Twitter;

він заблокований у Facebook як мінімум до 2023 року;

також його заблокували на YouTube – доти, поки компанія не вирішить, що ризик насильницьких виступів значно зменшився.

Сам Трамп демонстративно дистанціюється від нової платформи – поки він не завів на ній свого аккаунта і, за словами радників, "розглядає різні опції". Творці запевняють, що політик-мільярдер не фінансує соціальну мережу.