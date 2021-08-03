Samsung справді відмовиться від Galaxy Note?

Наразі жодних офіційних заяв щодо цього не було. Однак побоювання фанатів підсилила заява глави мобільного підрозділу Samsung, який нещодавно повідомив, що компанія не планує випускати новий ґаджет з серії Galaxy Note у 2021 році. Натомість ключові фішки Note розподілять серед низки інших пристроїв Samsug.

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Саме цей крок найбільше насторожив фанатів, адже схоже на те, що Samsung справді вирішила відмовитися від флагманської серії пристроїв, а напрацювання втілити в інших моделях. Крім того, чимало аналітиків і шанувальники марки теж впевнені, що це кінець популярної серії, яка бере початок з 2011 року.

Петиція на захист Samsung Galaxy Note

Обурені фанати вирішили зробити хочаб щось задля захисту улюбленої серії, тож вони опублікували на сайті Change.org петицію, в якій пропонують компанії Samsung скасувати запуск Galaxy S22 на початку наступного року і, замість цього, зосередитися на створенні нової моделі Note.

Шанувальники марки пропонують компанії чергувати випуск флагманських пристроїв Galaxy S і Note, щоб радувати фанатів обох серій. На момент публікації новини петицію підписала понад 31 тисяча осіб з 35 тисяч.

Чому Samsung справді могла відмовитися від серії Galaxy Note

Раніше смартфони серії Galaxy Note вирізнялися великим розміром екрану та підтримкую стилусів S-Pen, однак зараз всі ці особливості вже втілені у смартфонах Galaxy S, тож виділяти цілу окрему серію тепер вже немає сенсу. Однак фанати не втрачають надії на відродження улюбленого бренду та нового пристрою в серії.