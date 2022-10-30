КНДР близько: "Кухар Путіна" Пригожин вимагає заблокувати YouTube у Росії

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин направив до генпрокуратури Росії заяву з проханням заблокувати YouTube. Ба більше, він просить оголосити "небажаною" діяльність Google на території держави.

Заява Пригожина з'явилась у мережі. У стилі російської пропаганди "кухар" Путіна розповідає, мовляв, YouTube наповнений фейками.

До речі Роскомнагляд намагався частково заблокувати телеграм в Росії

Пригожин доводить, начебто ці "фейки" спрямовані на дискредитацію російських військових, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил.

Пригожин розповідає про "інформаційну війну з США"

Ватажок "вагнерівців" вважає, що США веде інформаційну війну з Росією. Він каже, нібито основна зброя – дезінформація та негативні установки, що впроваджуються за допомогою YouTube.

Також росіянину вбачається, начебто відеосервіс проводить "послідовну політику цензури для російських каналів", оскільки обмежили доступ до акаунтів Ради Федерації Росії. Очевидно, що такі обмеження вводяться саме через пропагандистську риторику.

Заява Пригожина / Фото з російських телеграм-каналів:

Блокування соцмереж в Росії