Під час осінньої презентації Apple повідомила, що у комплекті з новим iPhone не буде блоку зарядки. Спочатку інші виробники, зокрема й Xiaomi, висміювали таке рішення, але згодом вирішили повторити такий крок.

Більше того, генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що ідея відмови від зарядного пристрою прийшла йому в голову ще в 2015 році, пише Gizmochina.

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Лей Цзюнь навіть провів велике опитування серед користувачів в китайській соціальній мережі Weibo, щоб дізнатися, як до цього поставляться шанувальники.

Щоправда, якщо ці слова правдиві, тоді кепкування Xiaomi над Apple виглядає щонайменше дивно. Раніше над таким кроком сміялись і Samsung та OnePlus. Цікаво, що Samsung вже прибрала всі жартівливі пости із соцмереж.

Тож можна очікувати, що нова флагманська лінійка Samsung теж буде без зарядного блоку в комплекті.

Нагадаємо, Apple пояснила своє рішення не додавати в комплект зарядний пристрій піклування про екологію. Мовляв, користувачі вже мають такий блок від попередніх моделей iPhone.

Також багато власників смартфонів заряджають девайс в машині або від ПК, тому необхідність блоку зарядки відпадає.