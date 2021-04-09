Найбільш поширена космологічна модель ділить вміст Всесвіту на три основні частини. Звичайна, або баріонна матерія, яку ми можемо бачити, торкатися і взаємодіяти щодня, становить менше 5%. Що собою являють інші 95 з гаком відсотків – поки загадка.

Цікаво Астрономи виявили два нових скупчення галактик

Зараз прийнято вважати, що більша частина – 68% Всесвіту – припадає на темну енергію, відповідальну за розширення космосу. Решта 27% – темна матерія, яка, схоже, утримує галактики разом, але не взаємодіє зі світлом, тому її вкрай складно виявити.

Свіже дослідження показало нові цікаві дані

Вчені з Університету Копенгагена вирішили перевірити, чи не можна взагалі відмовитися від двох "темних" сутностей. За їх припущенням, якщо наділити темну матерію ще однією незвичайною властивістю, від концепції темної енергії можна було б відмовитися.

Ми мало що знаємо про темну матерію, крім того, що це важкі і повільні частки. Але ми запитали себе: що якщо темна матерія володіє якоюсь властивістю, аналогічною магнетизму? Ми знаємо, що звичайні частинки під час руху створюють магнетизм. А магніти притягують або відштовхують інші магніти. Так, може, те ж саме і відбувається у Всесвіті? Що якщо постійне розширення темної матерії – результат дії якоїсь магнітної сили,

– сказав Стін Харлей Хансен, головний дослідник

Команда розробила нову модель, яка включає все, що відомо про Всесвіт, на кшталт гравітації і швидкості розширення, але виключає "космологічну постійну", яка управляє наростанням швидкості розширення. Замість неї вони додали частинкам темної матерії додаткову силу, яка пропорційна квадрату її швидкості.

Цікаво, що в цій моделі Всесвіт розширюється точно таким же чином, як у реальності, яку ми спостерігаємо. Темної матерії з магнетизмом вистачило, щоб прискорити її розширення.

Втім, поки це всього лише цікава ідея, яка вимагає подальших досліджень за допомогою більш докладних моделей.