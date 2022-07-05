Кембрійський вибух

Магнітне поле Землі – дуже важливий елемент для комфортного життя видів на планеті. Воно надійно захищає життя від впливу космічної радіації та інших чинників. Приблизно 550 мільйонів років тому відбувся різкий стрибок і магнітне поле різко ослабло, згодом воно знову повернуло свою силу.

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Вчені припускають, що саме в ядрі Землі проходили процеси, які стали причиною Кембрійського вибуху – різкого стрибку утворення нових форм життя не пов'язаних з раніше існуючими.

Аналіз кристалів у гірській породі Квебеку показав, що в час Кембрійського вибуху сила магнітного поля Землі становила приблизно 10% від сьогоднішньої і не могла належним чином захистити живі організми від космічного та сонячного випромінювання. Швидше за все, магнітне поле втрачало силу через швидке охолодження ядра.

Згодом ядро ​​почало твердіти. Це спонукало рух зовнішнього ядра і відновило силу магнітного поля планети. Як показало дослідження, формування внутрішнього ядра відбулося саме перед тим, як почався Кембрійський вибух – різке збільшення кількості живих істот на планеті і поява у багатьох екзоскелетів.

Спостереження за іншими світами, де магнітні поля зникли, показують драматичні наслідки втрати захисної магнітної оболонки. Прикладом може бути Марс, який втратив своє магнітне поле 4 мільярди років тому. Без захисту від сонячного вітру – безперервного потоку протонів та електронів, що виливаються з поверхні Сонця, – марсіанська атмосфера випарувалася в космос, залишивши поверхню планети мертвою та безводною.

Як і чому почало формуватися тверде залізне ядро ​​Землі, залишається загадкою. Але за пів мільярда років воно виросло до розмірів Місяця, і якби не воно, наша планета зараз мала б інший вигляд.