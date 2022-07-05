Кембрійський вибух
Магнітне поле Землі – дуже важливий елемент для комфортного життя видів на планеті. Воно надійно захищає життя від впливу космічної радіації та інших чинників. Приблизно 550 мільйонів років тому відбувся різкий стрибок і магнітне поле різко ослабло, згодом воно знову повернуло свою силу.
Не пропустіть У Польщі знайшли курган, під яким може лежати король вікінгів Харальд Синьозубий
Вчені припускають, що саме в ядрі Землі проходили процеси, які стали причиною Кембрійського вибуху – різкого стрибку утворення нових форм життя не пов'язаних з раніше існуючими.
Аналіз кристалів у гірській породі Квебеку показав, що в час Кембрійського вибуху сила магнітного поля Землі становила приблизно 10% від сьогоднішньої і не могла належним чином захистити живі організми від космічного та сонячного випромінювання. Швидше за все, магнітне поле втрачало силу через швидке охолодження ядра.
Згодом ядро почало твердіти. Це спонукало рух зовнішнього ядра і відновило силу магнітного поля планети. Як показало дослідження, формування внутрішнього ядра відбулося саме перед тим, як почався Кембрійський вибух – різке збільшення кількості живих істот на планеті і поява у багатьох екзоскелетів.
Спостереження за іншими світами, де магнітні поля зникли, показують драматичні наслідки втрати захисної магнітної оболонки. Прикладом може бути Марс, який втратив своє магнітне поле 4 мільярди років тому. Без захисту від сонячного вітру – безперервного потоку протонів та електронів, що виливаються з поверхні Сонця, – марсіанська атмосфера випарувалася в космос, залишивши поверхню планети мертвою та безводною.
Як і чому почало формуватися тверде залізне ядро Землі, залишається загадкою. Але за пів мільярда років воно виросло до розмірів Місяця, і якби не воно, наша планета зараз мала б інший вигляд.