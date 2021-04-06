SpaceX запустила 30 березня чергового прототип міжпланетної ракети. Вона піднялася на висоту 10 кілометрів і вибухнула при спробі посадки. Після невдачі Ілон Маск пожартував, що "хоча б кратер від вибуху утворився у потрібному місці.

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Нагадаємо, що до цього SpaceX вдалося посадити прототип SN10 на майданчик, проте він вибухнув через 8 хвилин після приземлення. Тоді причиною став брак потужності двигунів, запущених для посадки ракети через витікання гелію.

Чому вибухнув Starship SN11

Ілон Маск наголосив, що стан ракети під час зльоту, в горизонтальному польоті та вільному падінні був штатним. Потім стався відносно невеликий витік CH4 (метан), що й стало причиною спалаху другого двигуна, внаслідок якого була знищена частина систем корабля. Це своєю чергою стало причиною жорсткого запуску і привело до вибуху метану в турбонасосі.

Наступні випробування Starship

Черговим прототипом космічного корабля буде Starship SN15, який матиме низку змін та доопрацювань врахованих після попередніх випробувань. Коли саме будуть проведені впиробування чергового космічного корабля, наразі невідомо, однак його вже почали збирати в Бока-Чіка, тож очікувати їх слід в найближчі тижні.

Процес складання Starship SN15 / Фото NASA Space Flight

Нижня частина космічного корабля Starship SN15 / Фото NASA Space Flight