Нагадаємо, компанії обіцяли не чекати, доки гроші остаточно надійдуть на їхні рахунки, а перерахувати пожертви одразу ж після завершення сезону гри. Скільки вдалося зібрати – далі.

Раніше Epic Games і Microsoft віддадуть весь прибуток нового сезону Fortnite фондам підтримки України

Сума пожертви

Як повідомляє офіційна сторінка гри у Twitter, за два тижні зібрали 144 мільйони доларів.

Наша найглибша подяка всім, хто долучився до нас у підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги людям, постраждалим від війни в Україні. Разом зі спільнотою Fortnite і Xbox ми зібрали 144 мільйони доларів США для DirectRelief, ЮНІСЕФ, WFP, UNHCR, World Central Kitchen,

– пишуть представники компанії Epic Games, які керують сторінкою.

Фонди, які отримають пожертви, займаються поліпшенням якості життя шляхом залучення життєво важливих лікарських препаратів і витратних матеріалів для місцевих медиків у нужденних регіонах, опікуються безпекою та добробутом дітей, забезпечують нужденних продовольством та займаються питаннями допомоги біженцям.