Найбільша, яку бачив світ: президент Microsoft про серйозну кібератаку на компанію

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у грудні компанія пережила "ймовірно, найбільшою та найскладнішою атакою, яку світ коли-небудь бачив". При цьому у скоєнні атаки підозрюють Росію.

Хакерська атака була спрямована на роботу мереж уряду та приватних компаній у США та багатьох інших країнах.

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"Коли ми аналізували все, що ми бачили в Microsoft, ми запитали себе, скільки інженерів могли працювати над цими атаками. І ми прийшли до відповіді, що це, звісно, понад 1 000", – заявив Сміт.

Хто винен

Як каже американська розвідка, до скоєння атаки може бути причетна Росія. При цьому експерти кажуть, що на виявлення всіх уражених систем можуть піти місяці.

У Росії ці звинувачення заперечують.

Нагадаємо, наприкінці грудня Microsoft повідомила, що була серед компаній, які знайшли проблеми у своїх системах. Хакери отримали доступ до вихідного коду. У той же час в Microsoft додали, що безпека сервісів та дані користувачів не постраждали.

У Microsoft також повідомили, що внаслідок хакерської таки постраждали компанії у Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Ізраїлі та Об’єднаних Арабських Еміратах.