Компанія HMD Global представила новий смартфон Nokia 1.4. Це ультрабюджетний пристрій, що працюватиме під управлінням Android 10 (версія Go). Також виробник обіцяє 3 роки оновлень системи безпеки.

Джерело: 24 канал

Також варто відзначити великий 6,51-дюймовий безрамковий екран та 2 дні на одному заряді.

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Характеристики Nokia 1.4

Смартфон оснащений подвійною основною камерою з модулями на 8 та 2 Мп і спалахом. Роздільна здатність фронтальної камери –5 Мп. Камера нічний режим, а також вміє робити фото з ефектом боке.

Новинка оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 215. Ємність батареї складає 4000 мА/г. Виробник обіцяє до 2 днів автономності.

Nokia 1.4 рекомендують придбати для дітей / Пресслужба Nokia

В компанії кажуть, що новинка може зацікавити батьків, вони можуть придбати смартфон для дітей. Адже пристрій підтримує функцію батьківського контролю, що дає змогу встановити обмеження на завантаження додатків із магазину Google Play.

Наразі на Nokia 1.4 встановлена операційна система Android 10 (версія Go) з поліпшеними налаштуваннями безпеки. Однак з часом він отримає оновлення до Android 11 і 12 (версії Go).

Ціна

Смартфон Nokia 1.4 з’явиться у продажу в Україні в березні. Модифікація 2/32 ГБ оцінена у 2 999 гривень.