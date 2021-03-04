Презентували Realme GT, найдешевший флагман на Snapdragon 888

Компанія Realme презентувала свій новий флагманський смартфон Realme GT. Він побудований на базі топової однокристальної системи Snapdragon 888. таким чином смартфон стане найдешевшим пристроєм на базі цього чіпа.

Окрім того, Realme GT оснащений найшвидшою оперативною пам'яттю LPDDR5 і флеш-пам'яттю UFS 3.1. У тестуванні продуктивності на AnTuTu смартфон набрав понад 750 000 балів.

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Характеристики Realme GT

Realme GT отримав 6,43-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю FHD + та частотою оновлення зображення 120 Гц. Цікаво, Основна камера потрійна:

головний датчик роздільною здатністю 64 Мп (Sony IMX682),

додатковий на 8 Мп

2-мегапікскельний датчик.

Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Смартфон Realme GT / Фото ixbt.com

Також у Realme GT використали нову технологію тривимірного рідинного охолодження, яка дає змогу ефективно знижувати температуру корпусу під навантаженням і при зарядці. Ємність акумулятора становить 4500 мАг з підтримкою 65-ватної зарядки.

Смартфон працює під управлінням нової оболонки Realme UI 2.0 на базі операційної системи Android 11.

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