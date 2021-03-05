Нещодавно презентували новий смартфон Vivo S9. Він став першим пристроєм, побудованим на базі однокристальної системи Dimensity 1100. Також це перший девайс з технологією ISOCELL 2.0, розроблену компанією Samsung.

Додамо, що технологія ISOCELL 2.0 від Samsung підвищує світлочутливість і може знизити рівень шумів в датчиках зображень для камер топових смартфонів. Цю розробку виробник теж презентував нещодавно.

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Що відомо про Vivo S9

Саме у Vivo S9 можна вперше побачити, як працює технологія Samsung ISOCELL 2.0.

Важливо відзначити, що технологія використовується у фронтальному датчику зображення роздільною здатністю 44 Мп. Технологія дає змогу робити хороші знімки навіть вночі.

Що стосується Vivo S9, то він отримав здвоєну фронтальну камеру, розміщену в невеликому вирізі у центральній верхній частині екрану.

Крім того, пристрій одержав екран AMOLED діагоналлю 6,44 дюйма з кадровою частотою 90 Гц і частотою опитування сенсорного шару 180 Гц. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 4000 мАг. Головний модуль основної камери має роздільну здатність 64 Мп.