Компанія Meizu офіційно представила новий флагманський смартфон Meizu 18. Це найкомпактніший смартфон, що працює на базі топового процесора Snapdragon 888.

Екран оснащений 2К діагоналлю на 6,2 дюйма. Ширина девайсу становить 69,2 мм, а товщина – 8,18 мм.

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Характеристики Meizu 18

Як каже виробник, Meizu 18 отримав найдорожчий екран “за всю 18-річну історію існування компанії”. У смартфонах застосовуються дисплеї Samsung Super AMOLED останнього покоління, такі як у Xiaomi Mi 11 та Samsung Galaxy S21 Ultra. Кадрова частота – 120 Гц.

Ємність акумулятора складає 4000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 36 Вт. Обидві моделі лінійки Meizu 18 отримали флеш-пам'ять UFS 3.1 і LPDDR5, а також систему охолодження.

Смартфон Meizu 18 / Фото mydrivers.com

Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. Головний модуль основної камери Sony IMX682 на 26 Мп. Другий датчик – Samsung S5K3P9SX з роздільною здатністю 16 Мп, а третій модуль – OmniVision OV08A10 роздільною здатністю 8 Мп.

У цій камері застосовується оптична стабілізація – технологія OIS SMA аналогічна тій, що використовується в смартфонах Huawei P40.

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