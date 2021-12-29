Презентація Xiaomi 12: все про нову лінійку флагманських смартфонів

Xiaomi провела презентацію наприкінці року, призначивши її на 28 грудня. Як і очікувалося, показали нову лінійку флагманських смартфонів Xiaomi 12.

Якщо не рахувати довгоочікувану оболонку MIUI 13, про яку ми написали в окремій публікації, то головними анонсами презентації стали флагманські смартфони Xiaomi 12. Дизайн та деякі характеристики новинок опинилися в мережі ще задовго до офіційної демонстрації.

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Що показала компанія

У серії цьогоріч три смартфони: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro та Xiaomi 12X. Вони схожі зовні, але відрізняються характеристиками.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 отримав AMOLED-екран діагоналлю 6,28 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення 120 герц, підтримкою режиму HDR10+ і захисним склом Gorilla Victus.

Процесор – найновіший Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфони Xiaomi 12 / Фото Xiaomi

Фронтальна камера має 32 мегапікселі.

Основна камера з трьома модулями: головний 50 мегапікселів, ширококутний на 13 мегапікселів, телефото.

Акумулятор ємністю 4500 mAh з підтримкою 67-ватного дротового та 30-ватного бездротового заряджання.



Смартфони Xiaomi 12 / Фото Xiaomi

Xiaomi 12 Pro

Модель отримала більший екран – 6,73 дюйма з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів, частотою оновлення 120 герці підтримкою режиму HDR10+.

Це майже безрамковий дисплей Samsung AMOLED останнього покоління E5.

Присутній інший набір головних фотомодулів: основний Sony IMX707 оптичного формату 1/1,28 дюйма на 50 мегапікселів, портретний також на 50 мегапікселів і ширококутний на 32 мегапікселі. Є оптична стабілізація зображення.

Фронтальна камера так само на 32 мегапікселі.

Акумулятор дещо більший: 4600 mAh з підтримкою 120-ватного дротового та 50-ватного бездротового заряджання.

Повністю зарядити Xiaomi 12 Pro через кабель можна за 18 хвилин, а від бездротового зарядника за 42 хвилини.

Сканер відбитків пальців підекранний.

Смартфони Xiaomi 12 Pro / Фото Ice universe

Xiaomi постійно порівнює свої новинки з продукцією Apple, вказуючи на переваги. У компанії вважають, що користуватися Xiaomi 12 Pro зручніше, ніж пристроєм-конкурентом – iPhone 13 Pro Max. У першого діагональ екрана всього на три 0.03 дюйми більша, але при цьому Xiaomi 12 Pro має 3,5 міліметра меншу ширину корпусу і на 33 грами меншу масу, ніж iPhone 13 Pro Max.



Xiaomi 12 Pro порівнюють з iPhone 13 Pro Max / Фото Xiaomi

Ця модель отримала велику систему охолодження, яка дійсно потрібна однокристальній платформі від Qualcomm, схильній до перегріву.

У Xiaomi відзначають, що навіть якщо довго грати у вимогливі ігри, смартфон не перегріється, адже у ньому застосовується випарна камера площею 2900 міліметрів квадратних.

Продуктивність Xiaomi 12 Pro в AnTuTu – 1070033 бали, на 40 відсотків більша, ніж у Mi 11 Ultra. Такий смартфон точно не матиме проблем в іграх.

До речі, видання Gizmochina повідомляє, що модель 12 Pro отримала новий датчик наближення та освітленості від компанії Goodix. Ба більше, він підекранний. Раніше ми писали про те, що користувачі смартфонів роками скаржаться на некоректну роботу своїх датчиків, покликаних вимикати екран під час розмови телефоном задля уникнення випадкових натискань. Датчики від Elliptic Labs працювали зі збоями та вмикали екран у непідходящі моменти. Поки невідомо, чи у двох інших смартфонах теж стоять нові датчики.

Датчик від Goodix також дозволяє регулювати яскравість та інтенсивність кольору, визначаючи колірну температуру навколишнього світла. У випадку з фотографією, він зводить до мінімуму інтерференцію світла екрану, а також дозволяє проводити точний вимір колірної температури та освітленості.

Xiaomi 12X

Ця модель простіша двох попередніх. Насправді це клон Xiaomi 12, заснований на менш потужній платформі.

У ньому встановлений екран діагоналлю 6,28 дюйма, процесор Snapdragon 870, камера з трьома модулями (головний 50 мегапікселів, ширококутний 13 мегапікселів і телефото) і акумулятор на 4500 mAh з 67-ватною дротовою зарядкою. Підтримки бездротового заряджання немає.



Смартфон Xiaomi 12X / Фото Xiaomi

Цікаво, що навіть потужна система охолодження з випарною камерою площею 2600 міліметрів квадратних залишилася на місці, хоча чип Snapdragon 870 не схильний до такого нагрівання, як Snapdragon 8 Gen 1.

Загальне

У всіх трьох смартфонах використовуються стереодинаміки Harman/Kardon з сертифікацією Dolby Atmos, а у двох старших моделей ще й Hi-Res Audio. Серед модулів зв'язку – USB Type-C, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5g і NFC. Всі моделі, звісно ж, використовують оболонку MIUI 13 на базі Android 12.

Смартфони очікуються у трьох варіантах: 8/128 гігабайтів, 8/256 гігабайтів і 12/256 гігабайтів.

Ціни та коли чекати

Попереднє замовлення в Китаї вже відкрите, а продажі почнуться 1 січня.

Ціни на всю лінійку Xiaomi 12 в Китаї:

Xiaomi 12 (8/128 гігабайтів) – 3699 юанів.

Xiaomi 12 (8/256 гігабайтів) — 3999 юанів.

Xiaomi 12 (12/256 гігабайтів) – 4399 юанів.

Xiaomi 12 Pro (8/128 гігабайтів) – 4699 юанів.

Xiaomi 12 Pro (8/256 гігабайтів) – 4999 юанів.

Xiaomi 12 Pro (12/256 гігабайтів) – 5399 юанів.

Xiaomi 12X (8/128 гігабайтів) – 3199 юанів.

Xiaomi 12X (8/256 гігабайтів) – 3499 юанів.

Xiaomi 12X (12/256 гігабайтів) – 3799 юанів.



Ціни на лінійку смартфонів Xiaomi 12 / Скриншот itc.ua з презентації Xiaomi

До речі, пізніше очікується презентація смартфона Xiaomi 12 Ultra. Точна дата невідома. До його виходу головним у компанії буде Xiaomi 12 Pro.