Ноутбук, планшет, моноблок та звукова станція: Microsoft представила нові пристрої

Компанія Microsoft провела презентацію, де представила свої нові ґаджети. Анонсовано моноблок Surface Studio 2 Plus, ноутбук Surface Laptop 5, планшет Surface Pro 9 та звукову станцію Audio Dock.

Оновлення деяких продуктів Microsoft сьогодні особливо актуальне. Моноблок Surface Studio вийшов цілих 4 роки тому, що для технологічного світу дуже великий термін, за який пристрій встигає досить сильно застаріти.

Цікаво Перший розумний годинник від Google: що відомо про Pixel Watch

Ноутбук Surface Laptop 5

Ноутбук Surface Laptop 5 оснащений 13,5-дюймовим (2256×1504) або 15-дюймовим (2496×1664) екраном з підтримкою технології Dolby Vision IQ.

Процесор – Intel 12-го покоління (Core i5-1235U або Core i7-1255U з вбудованою графікою Iris Xe. Опції для дискретного графічного процесора немає.

В комплекті передбачено SSD-накопичувач від 256 гігабайтів до 1 терабайта.

Оперативної пам'яті стандарту LPDDR5x поставляють від 8 до 32 гігабайтів.

Дивіться презентаційний ролик Surface Laptop 5: відео

Компанія не змінювала екран або дизайн цьогорічної версії, тому вона все ще має масивну рамку. Єдиним новим доповненням до дизайну Microsoft Surface Laptop 5 є новий варіант кольору Sage.

Ноутбук буде оснащений фронтальною вебкамерою з роздільною здатністю 720p та підтримкою Windows Hello. Microsoft також представила підтримку Thunderbolt 4 та інші порти, включаючи USB-A, Surface Connect і роз'єм для навушників.

Продажі почнуться 25 жовтня за ціною від 1000 до 2400 доларів.

Моноблок Surface Studio 2 Plus



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

Microsoft чотири роки не оновлювала свій комп'ютер Surface Studio. Нарешті, виробник представив новий Surface Studio 2 Plus. Зовні новинка дуже схожа на модель 2018 року, проте всередині моноблок містить більш сучасну і потужну начинку, хоча чип компанія все одно вибрала старий.

Surface Studio 2 Plus має лише одну конфігурацію. В основі системи лежить процесор Intel Core i7-11370H з чотирма ядрами, вісьмома потоками, частотою до 4,8 гігагерца. Цей чіп належить до 11-го покоління процесорів Core (Tiger Lake) і вийшов у січні 2021 року. Чому компанія не використала процесор новішої серії, наприклад, Alder Lake – незрозуміло.

За графічну підсистему тут відповідає мобільна GeForce RTX 3060 із 6 гігабайтами пам'яті.

Surface Studio 2 пропонує 32 гігабайти оперативної пам'яті стандарту DDR4 та твердотільний накопичувач об'ємом 1 терабайт.



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

Головною перевагою Microsoft Surface Studio 2 Plus є екран. Комп'ютер отримав 28-дюймовий сенсорний дисплей PixelSense зі співвідношенням сторін 3:2 та роздільною здатністю 4500х3000 пікселів. Він підтримує технологію Dolby Vision. З екраном можна взаємодіяти за допомогою цифрового пера.



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

В оснащення новинки також входять три роз'єми USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, пара USB Type-A 3.1, 3,5-мм аудіовихід та гігабітний мережевий адаптер. Виробник також заявляє для Surface Studio 2 Plus підтримку бездротових стандартів Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1, оснащення вебкамерою з підтримкою роздільної здатності 1080p, а також парою мікрофонів та динаміків із технологією Dolby Atmos.



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

Компанія оцінила Surface Studio 2 Plus у 4300-4500 доларів залежно від комплектації, до якої входять входить електронне перо Surface Pen, клавіатура та миша.

Планшет Surface Pro 9

Surface Pro 9 об'єднує лінійки Surface Pro та Surface Pro X. Новинка вийде відразу в двох версіях: із процесорами Intel Core 12-го покоління (Core i5-1235U або Core i7-1255U) та чипом Microsoft SQ3. Остання модель буде поставлятися з підтримкою 5G, чого не буде у версії з Intel – тут тільки Wi-Fi.

Екран обох моделей – 13-дюймовий PixelSense Flow (2880×1920) із підтримкою частоти оновлення 120 герців, співвідношенням сторін 3:2 та коефіцієнтом контрастності 1200:1.

Варіант з Intel має підтримку Dolby Vision IQ та автоматичне керування кольором.

У наборі є два порти Thunderbolt 4 та пропрієтарний порт Surface Connect. Surface Pro 9 5G використовуватиме USB-C 3.2, а також у нього є слот nanoSIM.

Автономність – до 19 годин для версії 5G та до 15,5 годин для Intel.

Surface Pro 9 важать близько 880 грамів.



Surface Pro 9 / Фото Microsoft

Ще однією перевагою Surface Pro 9 з SQ3 є нейронний процесор, який відповідає за різні функції штучного інтелекту, на зразок автоматичного кадрування та нової функції, яка видаляє фоновий звук під час розмов по відеозв'язку. Ці нові можливості доступні в будь-якій програмі Windows – вони не прив'язані до Teams.



Surface Pro 9 / Фото Microsoft

Модель Intel можна буде купити з ОЗУ LPDDR5 від 8 до 32 гігабайтів та накопичувачем від гігабайтів ГБ до 1 терабайта. Версія SQ3 пропонує до 16 гігабайтів ОЗП LPDDR4x.

На вибір кілька кольорів, включаючи нові.

Surface Pro 9 / Фото Microsoft

Microsoft планує почати поставки Surface Pro 9 25 жовтня за ціною від 999,99 долара за модель Intel і 1299,99 долара за версію SQ3.

Дивіться презентаційний ролик Surface Pro 9: відео

Звукова станція Audio Dock

Чутки про колонку від Microsoft виявилися правдою. Компанія Microsoft представила Audio Dock, яка, як випливає з назви, поєднує в собі динамік і концентратор для ноутбука.

Дизайн зосереджений на відносно потужному всеспрямованому гучномовці (в комплекті з двома мікрофонами, 15-ватним низькочастотним динаміком і 5-ватними високочастотними динаміками), але також містить 60-ватне з'єднання USB-C для зарядки ноутбука, два звичайних порти USB-C, роз'єм HDMI 2.0 і одинокий USB-A. На практиці це означає, що ви можете підключити два монітори, залишаючи місце для зовнішнього накопичувача або миші.



Audio Dock / Фото Microsoft

Компанія значною мірою спирається на користь Audio Dock для зустрічей. На корпусі знаходяться великі кнопки для перемикання мікрофона та запуску Teams. Апаратне забезпечення також підтримує комп'ютери Mac та сервіси для викликів, такі як Google Meet та Zoom.



Audio Dock / Фото Microsoft

Microsoft не уточнила терміни початку продажу Audio Dock.