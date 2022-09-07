Як повідомляє 24 канал, на осінній презентації Apple покаже нові флагманські смартфони iPhone 14. Наразі про них відомо не так багато, тож компанія має шанс здивувати публіку як дизайном, так і функціями. Крім смартфонів також очікується кілька інших ґаджетів.

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Нові iPhone 14

Вже зовсім скоро фанати компанії відчують, як їхні iPhone 13 перетворяться в гарбузи, адже з'являться нові "найкращі" у всьому смартфони Apple. Варто очікувати на анонс чотирьох ґаджетів:

iPhone 14 з розміром екрана 6,1-дюйма,

з розміром екрана 6,1-дюйма, iPhone 14 Max з розміром екрана 6,7-дюйма,

з розміром екрана 6,7-дюйма, iPhone 14 Pro з розміром екрана 6,1-дюйма,

з розміром екрана 6,1-дюйма, iPhone 14 Pro Max з розміром екрана 6,7-дюйма,

Очікується, що моделі iPhone 14 Pro матимуть "дірчастий" дизайн, який передбачає відмову від вирізу для збільшення площі дисплея. Фронтальна камера буде розташована в невеликому вирізі, а апаратне забезпечення Face ID – у другому вирізі в формі таблетки.

Інші можливі особливості включають титанову рамку для моделей Pro, поліпшення камери, швидший чип A16, функцію Always on display (лише для моделі Pro) і швидший модем 5G.

Apple Watch

Ймовірно на презентації Apple також покаже оновлення свого розумного годинника. Очікується анонс двох ґаджетів:

Apple Watch Series 8 ,

, Apple Watch Pro,

Apple Watch Series 8 може отримати нові медичні функції, які включатимуть:

вимірювання температури,

виявлення апное уві сні,

моніторинг рівня глюкози в крові,

вимірювання артеріального тиску.

Series 8 може також отримати функцію виявлення автомобільних аварій. Крім того, очікується поява міцної моделі Apple Watch Pro, яка буде краще витримувати екстремальні умови експлуатації. Ймовірно також Apple оновить Apple Watch SE.

Нові AirPods

Відомо, що Apple працює над новою версією AirPods Pro з більш компактним дизайном і новим бездротовим чіпом. Кажуть, що дизайн позбудеться короткого штекер, який стирчить знизу, що призведе до більш округлої форми, ближчої за дизайном до конкуруючих бездротових навушників від Google і Samsung. Досі невідомо чи збирається Apple показати нові навушники вже сьогодні, чи притримає їх для презентації у жовтні.

Нова iOS 16

Apple ніколи не обмежувалася новими смартфонами навіть на окремій для них презентації. Відтак, ми точно побачимо нову операційну систему iOS 16, яка зараз перебуває в режимі бета-тестування (вже відомо, що компанія поверне старий індикатор заряду батареї, який показує відсотки).

Так вже повелося, що iOS самотужки по презентаціях не ходить, тож варто очікувати й оновлень інших програмних продуктів компанії.

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Де дивитися презентацію Apple

Переглянути захід прямо зі свого комп'ютера чи телевізора можна з кількох офіційних джерел.

Пряма трансляція від Apple на YouTube: дивіться відео

Власники Apple TV зможуть переглянути подію на пристроях чи у додатку.

До речі, за актуальною текстовою трансляцією також можна буде стежити на Техно 24, посилання шукайте на початку цієї новини.