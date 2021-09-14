iPhone 13 вже близько: де дивитися презентацію Apple онлайн

14 вересня 2021 , 19:20
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Джерело:

24 канал

Компанія Apple представить свої продукти на трьох великих презентаціях, які пройдуть у вересні, жовтні та листопаді. У вівторок, 14 вересня, Apple покаже нові смартфони iPhone 13, навушники AirPods 3 і нову версію розумного годинника Apple Watch Series 7.

Захід Apple на якому покажуть нові пристрої компанії, демонструватимуть у записі через антиковідні обмеження. Редакція Техно 24 вестиме текстову трансляцію заходу зі скріншотами та найважливішими моментами.

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Де дивитися презентацію Apple онлайн

Сама компанія Apple, як і завжди, буде транслювати презентацію iPhone 13 на трьох майданчиках:

Презентація Apple 2021: дивіться онлайн

Що покаже Apple на презентації

Користувачі очікують на три головних продукти від Apple, які повинні показати у вівторок ввечері.

  • iPhone 13;
  • Apple Watch Series 7;
  • та AirPods 3.

Крім цього можуть показати й інші пристрої, однак ймовірність того, що покажуть щось окрім вищеперелічених пристроїв саме у вівторок, не велика.

Детальніше про пристрої, які Apple може показати в рамках осінніх презентацій (а їх буде три), ч итайте у нашому матеріалі.
Автор: Михайло Года