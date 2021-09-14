Захід Apple на якому покажуть нові пристрої компанії, демонструватимуть у записі через антиковідні обмеження. Редакція Техно 24 вестиме текстову трансляцію заходу зі скріншотами та найважливішими моментами.
Цікаво Ваш iPhone можна пришвидшити, якщо змінити регіон у налаштуваннях: яку країну обирати
Де дивитися презентацію Apple онлайн
Сама компанія Apple, як і завжди, буде транслювати презентацію iPhone 13 на трьох майданчиках:
- На офіційному сайті;
- У додатку TV;
- На приставці Apple TV.
Презентація Apple 2021: дивіться онлайн
Що покаже Apple на презентації
Користувачі очікують на три головних продукти від Apple, які повинні показати у вівторок ввечері.
- iPhone 13;
- Apple Watch Series 7;
- та AirPods 3.
Крім цього можуть показати й інші пристрої, однак ймовірність того, що покажуть щось окрім вищеперелічених пристроїв саме у вівторок, не велика.