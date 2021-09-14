Захід Apple на якому покажуть нові пристрої компанії, демонструватимуть у записі через антиковідні обмеження. Редакція Техно 24 вестиме текстову трансляцію заходу зі скріншотами та найважливішими моментами.

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Де дивитися презентацію Apple онлайн

Сама компанія Apple, як і завжди, буде транслювати презентацію iPhone 13 на трьох майданчиках:

На офіційному сайті;

У додатку TV;

На приставці Apple TV.

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Що покаже Apple на презентації

Користувачі очікують на три головних продукти від Apple, які повинні показати у вівторок ввечері.

iPhone 13;

Apple Watch Series 7;

та AirPods 3.

Крім цього можуть показати й інші пристрої, однак ймовірність того, що покажуть щось окрім вищеперелічених пристроїв саме у вівторок, не велика.

Детальніше про пристрої, які Apple може показати в рамках осінніх презентацій (а їх буде три), ч итайте у нашому матеріалі.