Презентація iPadOS 15: покращені віджети та багатозадачність

На Worldwide Developers Conference компанія Apple презентувала оновлення системи iPadOS, разом з якою у планшетів з'явилися нові можливості. Детальніше читайте на Техно 24.
Компанія Apple презентувала можливості нової версії iPadOS. У ній переробили віджети та додали деякі інші корисні функції. Це одне з найбільш глобальних оновлень для домашнього екрана iPad.
Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні
Оновлення iPadOS 15 / Скриншот з онлайн-трансляції Apple
Оновлення для iPadOS
- App Library (працює як на iOS) – зібрані усі встановлені додатки.
- Нотатки оновлено – у них можна вписувати теги для більшої зручності в користуванні та пошуку.
- Віджети можна розміщувати на домашньому екрані поруч зі значками додатків.
- За допомогою Swift Playgrounds можна створювати додатки для iOS, використовуючи iPad або iPhone.
- Режим багатозадачності SplitView – перемикання між додатками плавне та зручніше. Активний додаток можна посунути до краю, щоб відкрити іншу програму. Додатки, відкриті у SplitView, викликаються свайпом від низу до верху.
- За допомогою Apple Pencil можна буде створювати "швидкі нотатки" (замість паперового блокнота), які зберігатимуться в одному місці.
- Разом з iPadOS 15 на iPad з'явиться перекладач, який вбудований в операційну систему. Він зможе перекладати текст навіть на фотографіях.