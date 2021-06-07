Презентація iPadOS 15: покращені віджети та багатозадачність

7 червня 2021 , 19:05
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Джерело:

24 канал

На Worldwide Developers Conference компанія Apple презентувала оновлення системи iPadOS, разом з якою у планшетів з'явилися нові можливості. Детальніше читайте на Техно 24.

Компанія Apple презентувала можливості нової версії iPadOS. У ній переробили віджети та додали деякі інші корисні функції. Це одне з найбільш глобальних оновлень для домашнього екрана iPad. 

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Оновлення iPadOS 15 / Скриншот з онлайн-трансляції Apple

Оновлення для iPadOS

  • App Library (працює як на iOS) – зібрані усі встановлені додатки.
  • Нотатки оновлено – у них можна вписувати теги для більшої зручності в користуванні та пошуку.
  • Віджети можна розміщувати на домашньому екрані поруч зі значками додатків.
  • За допомогою Swift Playgrounds можна створювати додатки для iOS, використовуючи iPad або iPhone.
  • Режим багатозадачності SplitView – перемикання між додатками плавне та зручніше. Активний додаток можна посунути до краю, щоб відкрити іншу програму. Додатки, відкриті у SplitView, викликаються свайпом від низу до верху.
  • За допомогою Apple Pencil можна буде створювати "швидкі нотатки" (замість паперового блокнота), які зберігатимуться в одному місці.
  • Разом з iPadOS 15 на iPad з'явиться перекладач, який вбудований в операційну систему. Він зможе перекладати текст навіть на фотографіях. 
Автор: Вячеслав Журба