Компанія Apple презентувала можливості нової версії iPadOS. У ній переробили віджети та додали деякі інші корисні функції. Це одне з найбільш глобальних оновлень для домашнього екрана iPad.

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Оновлення iPadOS 15 / Скриншот з онлайн-трансляції Apple

Оновлення для iPadOS