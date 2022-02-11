У Техасі, США, тоді був вечір 10 лютого 2022 року. Ілон Маск, перебуваючи на території Зоряної Бази (Starbase), розповів гостям та глядачам про прогрес у розробці Starship, про плани компанії на майбутнє, про успіхи з двигунами Raptor та місячним "лендером", а також поділився новим анімованим відео.

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Що розповів Ілон Маск на презентації

Захід тривав дещо менше, ніж півтори години. Одне з найголовніших питань полягало у тому, коли ж нарешті відбудеться перший орбітальний політ космічного корабля Starship. Річ у тому, що дата цієї події постійно "сунулася вправо". Головна причина цього була не в готовності корабля, а у дозволі від Федерального управління цивільної авіації (Federal Aviation Administration, FAA) – Управління не надавало дозвіл.

Це важливо! Маск відповів, що очікує надання дозволу на політ з території Бока-Чика у березні 2022 року. Якщо FAA його не надасть, то SpaceX перенесе випробування системи Starship на іншу сторону Мексиканської затоки – на мис Канаверал, Флорида. Це затримає запуск щонайменше на пів року, адже потрібно буде облаштувати інфраструктуру у новому місці.

Презентація Ілона Маска: дивіться відео

Нове про наземні стартові комплекси для Starship

Наразі триває робота над спорудженням стартового комплексу на території Starbase, Техас. Паралельно аналогічний комплекс буде споруджено на мисі Канаверал, Флорида в незалежності від того, погодить FAA запуск з Бока-Чика, чи ні.

У Флориді для запусків Starship переобладнають стартовий майданчик №39-А – раніше з нього відбувалися запуски за програмою Apollo та Space Shuttle. Тому можна вважати, що це найлегендарніший стартовий майданчик США.

Що з морськими платформами "Фобос" та "Деймос"

Раніше Маск придбав дві колишні морські нафтові платформи, які отримали назви на честь двох супутників Марса – Фобоса та Деймоса. Їх планували використовувати як плавучі космодроми для Starship. "Деймос" мав бути введений в експлуатацію у 2022 році.

Ймовірно, поки SpaceX не почили працювати над переобладнанням платформ. Тому не слід чекати, що у 2022 році хоча б одна з них буде готова до запусків та посадок Starship. Хоча й існує невелика ймовірність, що той же "Деймос" зможе "вийти в море" в кінці цього року. Наразі, сказав Ілон Маск, у компанії в пріоритеті перший орбітальний політ Starship.

Це цікаво! На конференції також була показана нова візуалізація польоту "Старшипа".

Візуалізація польоту Starship: дивіть відео

Як справи у двигуна Raptor V2

Глава компанії SpaceX дав завдання спеціалістам, щоб ті "позбулися всього, чого можна" у рідиннопаливному ракетному двигуні Raptor. Як результат – вони створили практично новий двигун Raptor V2.

Тяга зросла до 230 тонн-сили (у звичайного "Раптора" 185 тонн-сили). Маск впевнений, що її можна збільшити до 250 тонн-сили.

Розміри Raptor V2 зменшилися.

Ціна Raptor V2 знизилася у два рази в порівнянні з Raptor V1.

Та існує й проблема – в оновленому двигуні плавиться камера згорання. Проте у компанії працюють над цією проблемою й на останніх стендових випробуваннях два двигуни Raptor V2 пропрацювали понад 700 секунд без проблем. Маск очікує, що виробництво оновлених рушіїв зросте до показника "один двигун за один день".

Зверніть увагу! На першому ступені системи Starship-Super Heavy буде використовуватися 33 двигуни Raptor. На самому "Старшипі" буде встановлено 9 двигунів: 6 вакуумних версій "Раптора" та 3 звичайних.



Порівняння Raptor V1 та Raptor V2 / Фото The Alpha Centauri

Політ Starship до Місяця

Першочергово слід зазначити, що однією з перших польотів Starship має стати обліт Місяця в межах місії Dear Moon. На космічному кораблі мають відправитися у подорож 8 "творчих людей", яких відібрав мільярдер Юсаку Маедзава.

Робота ж над місячним "лендером" в межах програми "Артеміда" триває успішно. "Місячна" варіація Starship повинна буде здійснювати польоти від космічної станції Lunar Gateway до поверхні нашого супутника. Раніше у роботі була затримка через діяльність космічної компанії Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу. Проте з часом усе налагодилося й робота продовжилася. Чекаємо на першу посадку "Старшипа" на Місяці.

Це важливо! Маск зазначив, що Starship таки матиме своєрідну систему аварійного порятунку (САП): корабель буде здатний у разі позаштатної ситуації від'єднатися від першого ступеня та, увімкнувши власні двигуни, віддалитися від небезпеки. Така можливість буде навіть, якщо система Starship-Super Heavy ще перебуватиме на стартовому столі.



Об'єднані Starship та Super Heavy / Фото твітер Ілона Маска

На завершення

Керівник проєкту Alpha Centauri Павло Поцелуєв відзначив, що на цій презентації були відсутні характерні для Маска раніше обіцянки з точними термінами.

Маск явно добре підготувався до цієї презентації. Він виглядав впевненішим, ніж під час попередніх заходів, не губився і не запинався. А ще (що важливіше) був дуже акуратний в оцінках та обіцянках. Цього разу ми обійшлися без точних термінів, без «мільйона людей на Марсі», без нереалістичних цифр та нездійсненних планів,

– пише Павло.

Також глава SpaceX говорив й "про старе". Наприклад про те, чому ми взагалі маємо летіти на Марс:

Рано чи пізно людство й так покинуло б Землю, адже з часом Сонце буде розширюватися й поглине нашу планету (це станеться приблизно за 6 – 7 мільярдів років).

Сама природа людської цивілізації, говорить Ілон, жага до пізнання веде нас далі, за межі земної атмосфери.

Також глава SpaceX нагадав, що якщо запускати Starship тричі на добу, то за один рік на орбіту можна буде вивести близько 100 мільйонів тонн корисного вантажу. Очевидно, що це значно більше, ніж людство вивело у космос за всю свою історію. Для організації колонії на Марсі, туди потрібно буде доставити хоча б мільйон тонн.

Ще Ілон Маск розповів, що вони намагаються зробити термозахисні плитки для Starship максимально дешевими та простими в установленні на корабель. Потрібно досягнути мінімального можливого запасу міцності для забезпечення багаторазовості.