Презентація iPhone 14: де дивитися осіннє шоу Apple

7 вересня 2022 , 18:30
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Нові iPhone 14 вже зовсім близько. Осіння презентація Apple ось-ось почнеться, тож ми вирішили нагадати де її можна переглянути в режимі онлайн.

Як повідомляє 24 канал, стартує презентація Apple у середу, 7 вересня, о 20:00 за київським часом. Цього разу захід, на якому покажуть нові смартфони компанії в Купертіно вперше за кілька років пройде в офлайн режимі.

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Де дивитися презентацію Apple

Переглянути захід прямо зі свого комп'ютера чи телевізора можна з кількох офіційних джерел.

Пряма трансляція від Apple на YouTube: дивіться відео

Власники Apple TV зможуть переглянути подію на пристроях чи у додатку.

До речі, за актуальною текстовою трансляцією також можна буде стежити на Техно 24.

Що покажуть на презентації

На нас чекає чотири моделі нових iPhone:  

  • 6,1-дюймовий iPhone 14,
  • 6,7-дюймовий iPhone 14 Max,
  • 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro,
  • 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Також, ймовірно, покажуть такі ґаджети:

  • Apple Watch Series 8,
  • Apple Watch Pro,
  • та оновлену iOS 16.
До речі, ви можете стежити за текстовою трансляцією, яку ми оновлюватимемо відповідно до нових анонсів Apple.
Автор: Михайло Года