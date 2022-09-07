Як повідомляє 24 канал, стартує презентація Apple у середу, 7 вересня, о 20:00 за київським часом. Цього разу захід, на якому покажуть нові смартфони компанії в Купертіно вперше за кілька років пройде в офлайн режимі.
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Де дивитися презентацію Apple
Переглянути захід прямо зі свого комп'ютера чи телевізора можна з кількох офіційних джерел.
Пряма трансляція від Apple на YouTube: дивіться відео
Власники Apple TV зможуть переглянути подію на пристроях чи у додатку.
До речі, за актуальною текстовою трансляцією також можна буде стежити на Техно 24.
Що покажуть на презентації
На нас чекає чотири моделі нових iPhone:
- 6,1-дюймовий iPhone 14,
- 6,7-дюймовий iPhone 14 Max,
- 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro,
- 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.
Також, ймовірно, покажуть такі ґаджети:
- Apple Watch Series 8,
- Apple Watch Pro,
- та оновлену iOS 16.