Як повідомляє 24 канал, стартує презентація Apple у середу, 7 вересня, о 20:00 за київським часом. Цього разу захід, на якому покажуть нові смартфони компанії в Купертіно вперше за кілька років пройде в офлайн режимі.

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Де дивитися презентацію Apple

Переглянути захід прямо зі свого комп'ютера чи телевізора можна з кількох офіційних джерел.

Пряма трансляція від Apple на YouTube: дивіться відео

Власники Apple TV зможуть переглянути подію на пристроях чи у додатку.

До речі, за актуальною текстовою трансляцією також можна буде стежити на Техно 24.

Що покажуть на презентації

На нас чекає чотири моделі нових iPhone:

6,1-дюймовий iPhone 14,

6,7-дюймовий iPhone 14 Max,

6,1-дюймовий iPhone 14 Pro,

6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Також, ймовірно, покажуть такі ґаджети:

Apple Watch Series 8,

Apple Watch Pro,

та оновлену iOS 16.

До речі, ви можете стежити за текстовою трансляцією, яку ми оновлюватимемо відповідно до нових анонсів Apple.