Відкривав подію, яка знову пройшла у форматі заздалегідь записаного відео, генеральний директор компанії Тім Кук. 24 канал зібрав основне з презентації.

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iPhone 14

Цього року компанія показала відразу чотири моделі iPhone:

Базова модель iPhone 14 та iPhone 14 Plus з дещо збільшеним екраном. Обидві моделі втратили слот для SIM і тепер мають лише покращену версію eSIM. Яких-небудь інших помітних відмінностей від попереднього покоління немає. Здебільшого компанія зосередилась на програмних відмінностях , додавши кілька нових функцій – Crash Detection (виявлення аварій та передавання сповіщення екстреним службам), з'єднання з супутником для передавання сигналу SOS (надіслати SMS або скористатися супутниковим інтернетом не вдасться), дрібні оновлення програм. Обидва смартфони зберегли фірмовий "чубчик".

і тепер мають лише покращену версію eSIM. Яких-небудь інших помітних відмінностей від попереднього покоління немає. Здебільшого , додавши кілька нових функцій – (виявлення аварій та передавання сповіщення екстреним службам), для передавання сигналу SOS (надіслати SMS або скористатися супутниковим інтернетом не вдасться), дрібні оновлення програм. Обидва смартфони зберегли фірмовий "чубчик". iPhone 14 Pro та iPhone Pro Max отримали більше нововведень. Тут, наприклад, нова камера на 48 мегапікселів та традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи, в тому числі й у темряві. "Чубчики", які багато років були причиною скарг, замінили на продовгуватий виріз , який обіграли не лише фізично, а й програмно, адаптувавши інтерфейс. Тепер простір довкола нього розтягується для демонстрації різноманітних сповіщень, індикаторів та підказок. Також "завезли" новий процесор Bionic A16 на основі 4-нм технології. Звісно ж, наявні всі функції та особливості двох попередніх смартфонів.

та традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи, в тому числі й у темряві. "Чубчики", які багато років були причиною скарг, замінили на , який обіграли не лише фізично, а й програмно, адаптувавши інтерфейс. Тепер простір довкола нього розтягується для демонстрації різноманітних сповіщень, індикаторів та підказок. Також "завезли" на основі 4-нм технології. Звісно ж, наявні всі функції та особливості двох попередніх смартфонів. Моделі mini цього року немає – вона провалилася в продажах торік і компанія вирішила більше не ризикувати.

Apple Watch 8

Тут купертинівцям було чим здивувати. Спочатку компанія показала очікувані Apple Watch 8 та Watch SE, а потім раптом представила третю модель – Apple Watch Ultra.

Перші два не змінилися в плані дизайну відносно попереднього покоління. Найпомітніше нововведення – датчик температури , який може знайти багато застосувань, зокрема відстеження динаміки її зміни у вигляді графіків. Інформація зчитується кожні 5 секунд і фіксує зміни з точністю 0,1 градуса. Як і iPhone 14, тут присутня функція Crash Detection, яка за допомогою покращеного гіроскопа та нового швидшого акселерометра визначає факт аварії й повідомляє екстрені служби.

, який може знайти багато застосувань, зокрема відстеження динаміки її зміни у вигляді графіків. Інформація зчитується кожні 5 секунд і фіксує зміни з точністю 0,1 градуса. Як і iPhone 14, тут присутня функція Crash Detection, яка за допомогою покращеного гіроскопа та нового швидшого акселерометра визначає факт аварії й повідомляє екстрені служби. Однак найцікавішим, звісно, є Apple Watch Ultra – преміальна модель зі збільшеним екраном, підвищеною надійністю та автономністю. Він позиціюється як годинник для занять спортом, особливо для далеких походів на природу, плавання, занять спортом. 49-міліметровий корпус виконаний з титану, а пласке сапфірове скло та спеціальна рамка захищають екран від пошкоджень при ударах. Йому не страшні низькі та високі температури. Годинник має додаткову програмовану кнопку, на яку можна встановити бажану функцію. Watch Ultra також щедро "набили" різноманітними функціями для спортсменів. В комплекті три особливі ремінці.

Детально про нові годинники читайте за посиланням.

AirPods Pro 2

Навушники є, мабуть, найбіднішими на оновлення цього року. Їх оснастили новим чипом H2, який покращив прослуховування музики з ефектом Spatial Audio та режим Active Noise Cancellation (придушення шуму), який тепер, за запевненнями виробника, працює вдвічі краще. Режим Adaptive Transparency підлаштовує гучність музики під навколишнє оточення. Він аналізує простір навколо 48 тисяч разів на секунду. Також тепер у комплект до навушників покладуть насадки XS-розміру.

Оновили також і кейс – він підтримує зарядку від Apple Watch, Lightning та MagSafe, а також у нього з'явилися динаміки для пошуку через додаток Find My та отвір для кріплення ремінцем.

Детальніше про оновлені навушники читайте за цим посиланням.