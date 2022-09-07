Осіння презентація Apple: текстова трансляція події

У середу ввечері, о 20:00 компанія Apple презентує нову серію смартфонів iPhone 14. Ми побачимо чотири нових пристрої і, можливо, ще кілька нових ґаджетів. Тестова трансляція події з усіма деталями доступна нижче.

Як повідомляє 24 канал, сьогодні Apple представить нові iPhone 14, які вже до кінця тижня можна буде придбати. Досі мережею гуляли лише витоки, зливи та різноманітні спекуляції щодо дизайну нових iPhone, але вже за годину стане ясно, якими будуть нові флагмани Apple.

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Чого чекати від презентації

Нагадаємо, що сьогодні на презентації Apple такі пристрої:

iPhone 14 з розміром екрана 6,1 дюйма,

з розміром екрана 6,1 дюйма, iPhone 14 Max з розміром екрана 6,7 дюйма,

з розміром екрана 6,7 дюйма, iPhone 14 Pro з розміром екрана 6,1 дюйма,

з розміром екрана 6,1 дюйма, iPhone 14 Pro Max з розміром екрана 6,7 дюйма,

з розміром екрана 6,7 дюйма, Apple Watch Series 8 ,

, Apple Watch Pro ,

, iOS 16.

Крім цього, ймовірно Apple може також представити нову версію безпровідних TWS-навушників Air Pods.

Нагадаємо, що презентація стартує о 20:00. Поки Apple готується, ви можете дізнатися як дивитися презентацію iPhone 14 онлайн.

Текстова онлайн-трансляція презентації Apple

А ось і ціни на всю лінійку iPhone 14:

Важливі фішки iPhone 14 Pro:

Розповідають про нову камеру:

Сенсорів стало більш ніж у 1.5 рази більше. Отже, буде більше світла і краща якість;

Є підтримка ProRaw при 48 МП;

Камера зможе робити нові вражаючі та детальні макро-знімки.

Фото на прикладах вражають, але варто дочекатися реальних знімків.

Новий A16 Bionic, як і обіцяли. Озвучують купу цифр, але важливо, що це буде новий найбільш продуктивний чіп – 17 трильйонів операцій в секунду.

Розповідають про фішки дисплея:

HDR 1600 ніт, може піднімати у сонячні дні до 2000 ніт. Кажуть, що найпросунутіший дисплей серед смартфонів. Буде Always On Display, а ще дуже висока яскравість.

З чубчиком попрощалися – вітайте нові вирізи. Виглядає цікаво, особливо в дії, адже виріз адаптується під інтерфейс додатків та сповіщень. Називається – динамічний острівець.

А тепер новий iPhone 14 Pro!

Ціни на нові iPhone 14:

$799 iPhone 14

$899 iPhone 14 Plus

Як це працює:

із супутника сигнал йде на землю;

потім викликаються екстрені служби;

визначається спосіб звязку і встановлюється з'єднання.

Працюватиме Emergency SOS наразі лише у США і Канаді.

iPhone 14 отримає унікальну функцію виклику допомоги через супутник. Для цього розроблені спеціальні алгоритми та компоненти.

Смартфон отримає найдовший час роботи від одного заряду;

Екран перенесли з iPhone 13 Pro;

процесор A15 Bionic (як і в iPhone 13) але нова оптимізація і покращення;

Покращений алгоритми роботи камер, стабілізації та режиму відео;

Нова фішка Photonic Engine для ще кращих знімків на оновлену камеру;

для ще кращих знімків на оновлену камеру; iPhone 14 також отримає можливість виявлення аварій.

Нарешті покажуть нові iPhone 14!

Чистий звук з новими деталями;

Технологія Spacial Audio дозволить почути все так "ніби ви на сцені";

Камера iPhone зможе просканувати вушну раковину для налаштування навушників;

Нова активне шумозаглушення допоможе краще занурюватися в звучання;

Оновлений адаптивний Transparency Mode;

Керування дотиками;

Оновлена батарея до 6 годин прослуховування від 1 зарядки, до 30 годин з кейсом.

Тепер про AirPods Pro.

З годинниками закінчили!

Фішки Apple Watch Ultra. Ціна 799 доларів.

Годинник орієнтований на водних атлетів і тих хто пірнає з аквалангом. Буде додаток Oceanic + з новими функціями та метриками спеціально для пірнальників.

Представили Apple Watch Ultra – спортивний годинник з точними сенсорами та великою кількістю показників для точних вимірювань.

Фізична екшн кнопка;

Батарея на 36 годин і новий режим оптимізації;

Нове колесо crown;

Нові плетені ремінці;

Спеціальні циферблати з компасом та детальними даними.

Фішки годинника.

Далі розповідають про друге покоління Apple Watch SE 2.

Ціна від $399 у США.

Обіцяють 18 годин роботи у звичайному режимі та 36 годин у зниженому режимі споживання. Буде 4 класичні кольори.

Годинник зможе визначати, коли трапилася аварія завдяки додатковим сенсорам та акселерометру. Розрізняються зіткнення, перевертання та сильні удари.

Годинник зможе викликати швидку чи службу порятунку та передаватиме дані з мікрофону.

Обіцяють покращення захисту медичних даних користувача. Медичні дані можуть бути поширені для лікаря виключно з дозволу користувача (функція працюватиме виключно у США).

Годинник зможе визначати овуляцію.

Покращення функцій відслідковування циклів для жінок;

Додали датчик температури, але точну температуру він не показуватиме, лише відхилення;

Представили Apple Watch Series 8!

Користувачі Apple Watch розповідають історії, як годинник допоміг врятувати їхні життя.

Почали з Apple Watch.

Тім Кук анонсує три продукти, про які піде мова на презентації:

iPhone 14

AirPods

Apple Watch

Презентація Apple стартувала!

Початок через 5 хвилин...