Презентація Apple 2021: які ґаджети показала компанія

У вівторок відгриміла перша з трьох осінніх презентації Apple. Компанія показала нові покоління своїх популярних продуктів. Редакція Техно 24 підготувала перелік оновлених пристроїв та інформацію про них.

iPad та iPad mini

На вересневій презентації компанія Apple представила оновлення iPad – найбільш доступною моделі планшета у власній лінійці.

До теми Apple презентувала IPad9 та новий IPad mini: їх характеристики

Які зміни отримав iPad



Оновлений iPad / Скриншот

У пристрій дев'ятого покоління поставили чіпсет Apple A13 Bionic, який на 20% потужніший "в усіх параметрах", як з точки зору CPU і GPU, так і нейронних обчислень – тут допомагає чіп Neural Engine. Спочатку A13 був встановлений в iPhone 11 2019 року випуску.

Ще одне нововведення – ультраширококутна камера з роздільною здатністю 12 МП і кутом огляду 122 градусів.

Функція "У центрі уваги" відстежує людей в кадрі і змінює фокус зйомки, а якщо з'являються нові персонажі, камера змінює масштаб, щоб вмістилися всі.

10,2-дюймовий дисплей отримав технологію автопідлаштовування на основі навколишніх умов освітлення під назвою True Tone.

Корпус планшета не змінився: в Apple уточнили, що для нової моделі підійдуть всі аксесуари, які випущені для поточної версії. Корпус нового iPad виготовлений зі 100% переробленого алюмінію, використовуються повністю перероблене олово в припої та інших складових.

Молодша версія iPad 9th Gen з 64 ГБ пам'яті (раніше була версія з 32 ГБ) буде продаватися за ціною 329 доларів. Попередні замовлення приймаються з сьогоднішнього дня.

Що змінилося в iPad mini



Оновлений iPad mini / Скриншот

Всередині стоїть чіп A15 Bionic – приріст продуктивності у порівнянні з попереднім поколінням iPad mini заявлений в 40%, а графіки – 80%.

Спереду симетричний екран Liquid Retina на 8,3 дюйма, з яскравістю 500 ніт, покриттям проти відблисків, підтримкою TrueTone і без кнопки Home.

Є підтримка стилуса Apple Pencil 2.

Корпус новинки зроблений з переробленого алюмінію.

Новий mini отримав підтримку 5G і Wi-Fi 6, а Touch ID вбудували в кнопку блокування і включення – вона розташована на верхній грані.

Ще одне нововведення – замість Lightning використовується роз'єм USB-C .

. Тильна камера на 12 Мп дозволяє писати відео в 4K. Заявлений новий процесор обробки сигналу.

Фронталка на 12 Мп – ширококутна. Вона підтримує функцію Center Stage, яка стежить за людиною в кадрі під час відеодзвінків. Також є стереодинаміки.

iPadOS 15 отримала нові фішки.

До нового iPad mini можна буде купити чохли в колір корпусу, а сам планшет коштує від 499 доларів.

Новий iPad mini доступний в конфігураціях 64 ГБ і 256 ГБ в рожевому, фіолетовому, космічному-сірому і "зоряному" кольорах. Замовлення відкриті з 14 вересня. У продажу з 24 вересня.

Цікаво Apple представила Watch Series 7 – розумний годинник з оновленим дизайном

Apple Watch sries 7

Світ побачила нова версія розумного годинника від Apple. Змін не так багато, однак поговорити про що є.

Що змінилося в Apple Watch sries 7



Apple Watch series 7 отримала чимало цікавих оновлень / Скриншот

Маленька версія збільшилася з 40 мм до 41 мм, а велика – з 44 мм до 45 мм.

Особливість новинки полягає в тому, що тепер дисплей годинника доходить практично до краю корпусу. Окантовка навколо екрану стала тоншою на 1,7 мм, а екран став на 70% яскравішим і на 40% більшим, ніж у Series 6.

За запевненнями компанії, на дисплеї вміщається на 50% більше тексту, ніж в Series 6.

Годинник також пропонує нові способи взаємодії. Наприклад, тепер доступна повноцінна клавіатура з підтримкою гортання.

Крім усього іншого, нове покоління Apple Watch отримало цілий набір свіжих циферблатів.

Apple також стверджує, що годинник стійкі до тріщин і тепер мають клас захисту IP6X. Це означає, що Apple Watch повинні витримати занурення в пісок на пляжі трохи краще, ніж у воду.

Як і раніше, нові Series 7 пропонуватимуть до 18 годин автономної роботи. Вони заряджаються на 33% швидше попередньої моделі за допомогою USB-C.

Алюмінієва версія буде пропонуватися в п'яти кольорах: чорний, золотий, синій і червоний, а також новий оливковий.

Apple Watch Series 3 залишаться в продажу і коштуватимуть 199 доларів. Apple Watch SE будуть доступні за 279 доларів, а нові Apple Watch Series 7 будуть пропонуватися за ціною в 399 доларів.

iPhone 13, 13 mini, Pro, Pro Max

Apple представила оновлений iPhone. Уся звична лінійка збереглася: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max.

Як змінилися iPhone 13 та 13 mini



Apple презентувала нову лінійку iPhone / Скриншот

Виріз в дисплеї став меншим на 20%, а внутрішня структура смартфонів повністю перероблена, щоб вмістити більш ємкі акумулятори.

П'ять нових кольорів корпусу: рожевий, синій, "Темна ніч", "Сяюча зірка" і PRODUCT (RED).

Об'єктиви задньої камери розташовані по діагоналі, а не в ряд, як у iPhone 12.

Чіпсет Apple A15 Bionic виконаний по 5-нм техпроцесу і включає новий шестиядерний CPU (два продуктивних і чотири енергоефективних ядра) – в Apple заявляють, що він на 50% швидший, ніж найближчий конкурент.

Смартфон отримав новий чіп обробки цифрових сигналів, технології обчислювальної фотографії, а також нові сенсори (наприклад, головний датчик на 12 Мп має апертуру f/1,6 і розмір пікселя 1,7 мкм, приймає на 50% більше світла) дають нові можливості для знімання.

Новий режим "кіноефектів" дає змогу автоматично змінювати фокус при зніманні відео.

Модуль 5G тепер сумісний з великим переліком частот.

iPhone 13 працюють від акумулятора довше: модель mini – на 1,5 години, ніж попереднє покоління, а "звичайний" iPhone 13 – на 2,5 години.

Вартість iPhone 13 і 13 mini не змінилася: молодша модель стартує від 699 доларів, старша – від 799 доларів. Версії на 64 ГБ більше немає, зате є на 512 ГБ.

Що нового в iPhone 13 Pro і 13 Pro Max



Оновлені iPhone 13 Pro і 13 Pro Max / Скриншот

Вони отримали трохи змінений зовнішній вигляд з вирізом меншого розміру, більш продуктивний процесор Apple A15 Bionic, збільшену автономність і оновлені камери.

Super Retina XDR-екрани на обох моделях мають ті ж розміри, що і в минулому році: 6,1 і 6,7 дюйма. Дисплеї покриті склом Ceramic Shield і підтримують адаптивну частоту оновлення від 10 Гц до 120 Гц – вона змінюється в залежності від сценарію використання. Максимальна яскравість тепер досягає значних 1000 ніт.

Плоскі грані нової лінійки Pro створені з хірургічної нержавіючої сталі, а покриття стійке до стирання і корозії. Задня панель виконана з матового скла.

Система камер складається з основного модуля (захоплює на 92% більше світла при недостатньому освітленні), телефото-модуля з 3-кратним наближенням і надширококутним модулем, здатного фокусувати на відстані два сантиметри. У всіх трьох камер тепер є нічний режим.



Камери максимальних iPhone "прокачали" / Скриншот

Також в компанії приділили увагу кінематографічному режиму зйомки, що забезпечує "красиві переходи і сповільнену зйомку".

Ширококутна камера має сенсор з пікселями 1,9 мкм - найбільший з коли-небудь існували на iPhone, відзначили в Apple. У поєднанні зі збільшеною діафрагмою широкоугольная камера на iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max забезпечує значне поліпшення в умовах низької освітленості: до 2,2 рази в порівнянні з iPhone 12 Pro і майже в 1,5 рази в порівнянні з iPhone 12 Pro Max.

Функція оптичної стабілізації зображення зі зрушенням датчика (OIS) доступна на обох моделях, а ще в iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max є ProRes 2 – вдосконалений відеокодек, широко використовуваний для рекламних роликів, художніх фільмів і трансляцій, щоб забезпечити більш високу точність передачі кольору і менше стиснення.

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