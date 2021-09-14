iPad та iPad mini

На вересневій презентації компанія Apple представила оновлення iPad – найбільш доступною моделі планшета у власній лінійці.

До теми Apple презентувала IPad9 та новий IPad mini: їх характеристики

Які зміни отримав iPad



Оновлений iPad / Скриншот

У пристрій дев'ятого покоління поставили чіпсет Apple A13 Bionic, який на 20% потужніший "в усіх параметрах", як з точки зору CPU і GPU, так і нейронних обчислень – тут допомагає чіп Neural Engine. Спочатку A13 був встановлений в iPhone 11 2019 року випуску.

Ще одне нововведення – ультраширококутна камера з роздільною здатністю 12 МП і кутом огляду 122 градусів.

Функція "У центрі уваги" відстежує людей в кадрі і змінює фокус зйомки, а якщо з'являються нові персонажі, камера змінює масштаб, щоб вмістилися всі.

10,2-дюймовий дисплей отримав технологію автопідлаштовування на основі навколишніх умов освітлення під назвою True Tone.

Корпус планшета не змінився: в Apple уточнили, що для нової моделі підійдуть всі аксесуари, які випущені для поточної версії. Корпус нового iPad виготовлений зі 100% переробленого алюмінію, використовуються повністю перероблене олово в припої та інших складових.

Молодша версія iPad 9th Gen з 64 ГБ пам'яті (раніше була версія з 32 ГБ) буде продаватися за ціною 329 доларів. Попередні замовлення приймаються з сьогоднішнього дня.

Що змінилося в iPad mini



Оновлений iPad mini / Скриншот

Всередині стоїть чіп A15 Bionic – приріст продуктивності у порівнянні з попереднім поколінням iPad mini заявлений в 40%, а графіки – 80%.

Спереду симетричний екран Liquid Retina на 8,3 дюйма, з яскравістю 500 ніт, покриттям проти відблисків, підтримкою TrueTone і без кнопки Home.

Є підтримка стилуса Apple Pencil 2.

Корпус новинки зроблений з переробленого алюмінію.

Новий mini отримав підтримку 5G і Wi-Fi 6, а Touch ID вбудували в кнопку блокування і включення – вона розташована на верхній грані.

Ще одне нововведення – замість Lightning використовується роз'єм USB-C .

. Тильна камера на 12 Мп дозволяє писати відео в 4K. Заявлений новий процесор обробки сигналу.

Фронталка на 12 Мп – ширококутна. Вона підтримує функцію Center Stage, яка стежить за людиною в кадрі під час відеодзвінків. Також є стереодинаміки.

iPadOS 15 отримала нові фішки.

До нового iPad mini можна буде купити чохли в колір корпусу, а сам планшет коштує від 499 доларів.

Новий iPad mini доступний в конфігураціях 64 ГБ і 256 ГБ в рожевому, фіолетовому, космічному-сірому і "зоряному" кольорах. Замовлення відкриті з 14 вересня. У продажу з 24 вересня.

Цікаво Apple представила Watch Series 7 – розумний годинник з оновленим дизайном

Apple Watch sries 7

Світ побачила нова версія розумного годинника від Apple. Змін не так багато, однак поговорити про що є.

Що змінилося в Apple Watch sries 7



Apple Watch series 7 отримала чимало цікавих оновлень / Скриншот

Маленька версія збільшилася з 40 мм до 41 мм, а велика – з 44 мм до 45 мм.

Особливість новинки полягає в тому, що тепер дисплей годинника доходить практично до краю корпусу. Окантовка навколо екрану стала тоншою на 1,7 мм, а екран став на 70% яскравішим і на 40% більшим, ніж у Series 6.

За запевненнями компанії, на дисплеї вміщається на 50% більше тексту, ніж в Series 6.

Годинник також пропонує нові способи взаємодії. Наприклад, тепер доступна повноцінна клавіатура з підтримкою гортання.

Крім усього іншого, нове покоління Apple Watch отримало цілий набір свіжих циферблатів.

Apple також стверджує, що годинник стійкі до тріщин і тепер мають клас захисту IP6X. Це означає, що Apple Watch повинні витримати занурення в пісок на пляжі трохи краще, ніж у воду.

Як і раніше, нові Series 7 пропонуватимуть до 18 годин автономної роботи. Вони заряджаються на 33% швидше попередньої моделі за допомогою USB-C.

Алюмінієва версія буде пропонуватися в п'яти кольорах: чорний, золотий, синій і червоний, а також новий оливковий.

Apple Watch Series 3 залишаться в продажу і коштуватимуть 199 доларів. Apple Watch SE будуть доступні за 279 доларів, а нові Apple Watch Series 7 будуть пропонуватися за ціною в 399 доларів.

iPhone 13, 13 mini, Pro, Pro Max

Apple представила оновлений iPhone. Уся звична лінійка збереглася: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max.

Як змінилися iPhone 13 та 13 mini



Apple презентувала нову лінійку iPhone / Скриншот

Виріз в дисплеї став меншим на 20%, а внутрішня структура смартфонів повністю перероблена, щоб вмістити більш ємкі акумулятори.

П'ять нових кольорів корпусу: рожевий, синій, "Темна ніч", "Сяюча зірка" і PRODUCT (RED).

Об'єктиви задньої камери розташовані по діагоналі, а не в ряд, як у iPhone 12.

Чіпсет Apple A15 Bionic виконаний по 5-нм техпроцесу і включає новий шестиядерний CPU (два продуктивних і чотири енергоефективних ядра) – в Apple заявляють, що він на 50% швидший, ніж найближчий конкурент.

Смартфон отримав новий чіп обробки цифрових сигналів, технології обчислювальної фотографії, а також нові сенсори (наприклад, головний датчик на 12 Мп має апертуру f/1,6 і розмір пікселя 1,7 мкм, приймає на 50% більше світла) дають нові можливості для знімання.

Новий режим "кіноефектів" дає змогу автоматично змінювати фокус при зніманні відео.

Модуль 5G тепер сумісний з великим переліком частот.

iPhone 13 працюють від акумулятора довше: модель mini – на 1,5 години, ніж попереднє покоління, а "звичайний" iPhone 13 – на 2,5 години.

Вартість iPhone 13 і 13 mini не змінилася: молодша модель стартує від 699 доларів, старша – від 799 доларів. Версії на 64 ГБ більше немає, зате є на 512 ГБ.

Що нового в iPhone 13 Pro і 13 Pro Max



Оновлені iPhone 13 Pro і 13 Pro Max / Скриншот

Вони отримали трохи змінений зовнішній вигляд з вирізом меншого розміру, більш продуктивний процесор Apple A15 Bionic, збільшену автономність і оновлені камери.

Super Retina XDR-екрани на обох моделях мають ті ж розміри, що і в минулому році: 6,1 і 6,7 дюйма. Дисплеї покриті склом Ceramic Shield і підтримують адаптивну частоту оновлення від 10 Гц до 120 Гц – вона змінюється в залежності від сценарію використання. Максимальна яскравість тепер досягає значних 1000 ніт.

Плоскі грані нової лінійки Pro створені з хірургічної нержавіючої сталі, а покриття стійке до стирання і корозії. Задня панель виконана з матового скла.

Система камер складається з основного модуля (захоплює на 92% більше світла при недостатньому освітленні), телефото-модуля з 3-кратним наближенням і надширококутним модулем, здатного фокусувати на відстані два сантиметри. У всіх трьох камер тепер є нічний режим.



Камери максимальних iPhone "прокачали" / Скриншот

Також в компанії приділили увагу кінематографічному режиму зйомки, що забезпечує "красиві переходи і сповільнену зйомку".

Ширококутна камера має сенсор з пікселями 1,9 мкм - найбільший з коли-небудь існували на iPhone, відзначили в Apple. У поєднанні зі збільшеною діафрагмою широкоугольная камера на iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max забезпечує значне поліпшення в умовах низької освітленості: до 2,2 рази в порівнянні з iPhone 12 Pro і майже в 1,5 рази в порівнянні з iPhone 12 Pro Max.

Функція оптичної стабілізації зображення зі зрушенням датчика (OIS) доступна на обох моделях, а ще в iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max є ProRes 2 – вдосконалений відеокодек, широко використовуваний для рекламних роликів, художніх фільмів і трансляцій, щоб забезпечити більш високу точність передачі кольору і менше стиснення.

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