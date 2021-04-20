Презентація новинок знову відбувається в режимі онлайн аби підвищити безпеку. Та немає сумнівів, що Apple влаштує видовищне шоу.
До теми Весняна презентація Apple: що покаже компанія
Весняна презентація Apple 2021: дивіться онлайн
Нарешті фанати яблучної техніки дочекались першої у 2021році презентації Apple. Було чимало чуток про те, які нові продукти готує виробник – далі дізнаємось, що зі слів інсайдерів таки справдилось.
Джерело:24 канал
Презентація новинок знову відбувається в режимі онлайн аби підвищити безпеку. Та немає сумнівів, що Apple влаштує видовищне шоу.
До теми Весняна презентація Apple: що покаже компанія
Весняна презентація Apple 2021: дивіться онлайн