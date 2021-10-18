Презентація Apple 18 жовтня: де дивитись та чого чекати
Джерело:24 канал
Нещодавно компанія Apple презентувала свої головні новинки – лінійку смартфонів iPhone 13. Тоді ж показали оновлені планшети та годинники. Однак фанати не отримали у вересні кілька бажаних пристроїв. Чергову презентацію призначили на 20:00 18 жовтня. Розповідаємо, чого від неї можна очікувати.
Перш за все варто зазначити, чого компанія, швидше всього, не покаже сьогодні MacBook Air у новому дизайні. Також не варто очікувати нових iMac з екраном на 27 чи 32 дюйми. Не буде й HomePod з вбудованим Apple TV.
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Що може показати Apple
MacBook Pro на ARM
MacBook Pro традиційно оновлюють у жовтні. Тому його очікують сьогодні в першу чергу. Згідно з останньою інформацією, у 2021 році ноутбуки від Apple отримають зменшені рамки та більші дисплеї: 14-дюймова версія замінить собою торішню 13-дюймову. Також у лінійці буде версія на 16 дюймів.
За чутками MacBook Pro також повинні отримати дисплеї mini-LED з частотою оновлення 120 Гц.
Проте головною особливістю стане новий ARM-процесор Apple M1X (або M2). Кількість оперативної пам'яті зросте до 64 гігабайтів. Це зробить нові MacBook Pro набагато потужнішими попередніх версій на Intel і M1.
macOS Monterey
Нова версія операційної системи повинна бути презентована разом із ґаджетами, які з нею працюватимуть. Очікується, що сьогодні Apple назве точну дату релізу Monterey. Вона тестується з червня 2021 року.
AirPods 3
Деякі користувачі чекали нові AirPods третього покоління ще у вересні, разом з iPhone 13, проте компанія їх приберегла на майбутнє. Тому з великою імовірністю ми побачимо їх сьогодні та дізнаємося дату старту продажів. Великих змін в дизайні не очікується: AirPods 3 будуть схожі на AirPods Pro, але навушники не матимуть змінних амбушур.
Серед мінусів:
- відсутність шумозаглушення,
- відсутність режиму спілкування, який допомагає краще чути людину під час розмови,
- не буде й підтримки просторового звучання.
Серед плюсів:
- місткість акумулятора зарядного кейса повинна збільшитись на 20 відсотків,
- покращаться низькі частоти,
- можливо, з'явиться новий процесор, проте ця інформація не підтверджена.
Mac mini
Mac mini, як очікується, отримає новий дизайн. Корпус стане тоншим, а верхня його частина буде виготовлена з органічного скла. В комплектації передбачені USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet і HDMI.
Звісно ж, не обійдеться без оновлення процесора. Новий Mac mini отримає процесор M1X, який замінить версію з Intel. Mac mini з M1 залишиться у продажу після виходу нового комп'ютера.
Apple вже створила майбутню подію на своєму YouTube-каналі, де буде проходити трансляція заздалегідь записаного презентаційного ролика.Нагадаємо, дати своїх жовтневих презентацій також оголосили також Samsung та Google. І якщо про плани першої ще нічого невідомо, то від другої точно очікують отримати нові флагманські смартфони Pixel 6 та повноцінну демонстрацію Android 12, чиї системні вимоги стали відомі нещодавно.