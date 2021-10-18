Перш за все варто зазначити, чого компанія, швидше всього, не покаже сьогодні MacBook Air у новому дизайні. Також не варто очікувати нових iMac з екраном на 27 чи 32 дюйми. Не буде й HomePod з вбудованим Apple TV.

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Що може показати Apple

MacBook Pro на ARM

MacBook Pro традиційно оновлюють у жовтні. Тому його очікують сьогодні в першу чергу. Згідно з останньою інформацією, у 2021 році ноутбуки від Apple отримають зменшені рамки та більші дисплеї: 14-дюймова версія замінить собою торішню 13-дюймову. Також у лінійці буде версія на 16 дюймів.

За чутками MacBook Pro також повинні отримати дисплеї mini-LED з частотою оновлення 120 Гц.

Проте головною особливістю стане новий ARM-процесор Apple M1X (або M2). Кількість оперативної пам'яті зросте до 64 гігабайтів. Це зробить нові MacBook Pro набагато потужнішими попередніх версій на Intel і M1.

macOS Monterey

Нова версія операційної системи повинна бути презентована разом із ґаджетами, які з нею працюватимуть. Очікується, що сьогодні Apple назве точну дату релізу Monterey. Вона тестується з червня 2021 року.

AirPods 3

Деякі користувачі чекали нові AirPods третього покоління ще у вересні, разом з iPhone 13, проте компанія їх приберегла на майбутнє. Тому з великою імовірністю ми побачимо їх сьогодні та дізнаємося дату старту продажів. Великих змін в дизайні не очікується: AirPods 3 будуть схожі на AirPods Pro, але навушники не матимуть змінних амбушур.

Серед мінусів:

відсутність шумозаглушення,

відсутність режиму спілкування, який допомагає краще чути людину під час розмови,

не буде й підтримки просторового звучання.

Серед плюсів:

місткість акумулятора зарядного кейса повинна збільшитись на 20 відсотків,

покращаться низькі частоти,

можливо, з'явиться новий процесор, проте ця інформація не підтверджена.

Mac mini

Mac mini, як очікується, отримає новий дизайн. Корпус стане тоншим, а верхня його частина буде виготовлена з органічного скла. В комплектації передбачені USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet і HDMI.

Звісно ж, не обійдеться без оновлення процесора. Новий Mac mini отримає процесор M1X, який замінить версію з Intel. Mac mini з M1 залишиться у продажу після виходу нового комп'ютера.

Apple вже створила майбутню подію на своєму YouTube-каналі, де буде проходити трансляція заздалегідь записаного презентаційного ролика.