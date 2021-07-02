На премії Global Mobile Awards назвали кращий смартфон 2021 року

Щороку на премії Global Mobile Awards, яка проводиться в рамках виставки Mobile World Congress, вручають нагороди у кількох номінаціях, що стосуються мобільних технологій. Зокрема визначають кращий смартфон року.

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G назвали кращим смартфоном 2021 року. Як зазначили судді, це "кращий Android-смартфон, який коли-небудь виробляла Samsung, з великою кількістю функцій, приголомшливим екраном AMOLED, кращими у своєму класі камерами та іншим".

Цікаво Смартгодинник Huawei Band 6 уже в Україні: два тижні автономної роботи й 96 режимів тренувань

Хто ще потрапив до списку переможців

Цікаво, що до короткого списку цієї ж категорії пройшов ще один смартфон Samsung — Galaxy S20 FE, який, як зазначається, "надав улюблені фанатами функції флагманського Galaxy S20 більшій кількості користувачів. Серед таких функцій камера зі штучним інтелектом і дисплей Infinity-O з кадровою частотою 120 Гц.

Церемонія нагородження відбулася 30 червня.

Для нас є честю здобути визнання в такому конкурентному змаганні, як на цьогорічній премії GLOMO. Samsung має тривалу й успішну історію розвитку інновацій, і нашою метою – сьогодні і в майбутньому – є забезпечення користувачів пристроями, що задовольнятимуть їхні потреби,

– сказала Стефані Чхве, старша віцепрезидентка й керівниця відділу маркетингу, підрозділ мобільних комунікацій Samsung Electronics.

Інші категорії

Кращий прорив в області мобільних технологій: Rakuten Mobile, яка володіє месенджером Viber.

Премія за проривні інновації: ARM за розробку процесорів мобільних пристроїв.

Краща інновація для реагування і відновлення від COVID-19: Китайсько-Японська лікарня дружби, а також компанія Huawei за технологію 5G Telemedicine Solution for COVID-19.

Кращі мобільні інновації для ринків, що розвиваються: Huawei за RuralStar Pro connectivity and digital solution inclusion.

Кращий сервіс мобільного оператора: Telenor Digital.

Нагадаємо, у 2020 році кращим смартфоном визнали OnePlus 7T Pro.