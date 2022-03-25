Що таке Headway

Headway – це освітній додаток, в якому зібрано понад 1000 нон-фікшн книг та понад 13 000 карток з ідеями, лайфхаками та поясненнями для них.

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Зручність у тому, що книги можна як читати, так і слухати. Вам лише потрібно завантажити додаток, обрати інтереси, скільки часу в день ви готові приділяти читанню й коли і додаток сам підбере для вас потрібні книги, які можуть зацікавити.



Преміум-підписка для українців безкоштовна / Фото Headway

Трохи про додаток Headway та де його скачати

Застосунок Headway було запущено у 2019 році українським EdTech-стартапом. Він набув широкої популярності і має чималу аудиторію, яка нараховує понад 11 мільйонів людей у більш ніж 140 країнах світу. У 2020 додаток став світовим лідером із завантажень у ніші скорочених версій книжок і весь наступний рік залишався в топі App Store.

Завантажити програму можна в:

App Store;

Google Play.