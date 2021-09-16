Представлено Xiaomi 11T і 11T Pro – флагмани зі 108-Мп камерами й зарядкою до 120 Вт
Джерело:24 канал
Компанія Xiaomi представила смартфони 11T і 11T Pro. Пристрої з флагманськими технічними характеристиками надійдуть в продаж по всьому світу. Смартфони мають високу продуктивність, розширеним можливостями обробки відео, а також підтримують надшвидку зарядку.
Чим особливі Xiaomi 11T та 11T Pro
Спершу варто розкрити характеристики Xiaomi 11T Pro, оскільки молодша версія – 11Т, по суті, є дещо спрощеною, однак загалом схожа на флагман.
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Xiaomi 11T Pro
Модель Xiaomi 11T Pro працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 888, який виробляється за технологією 5 нм.
- Процесор, зокрема, підтримує запис відео з роздільною здатністю 8K з підтримкою HDR10+.
- На задній стороні смартфона розміщений блок камер з роздільною здатністю 108 Мп, 8 Мп (ширококутна) і 5 Мп (телемакро). Розширені можливості знімання і обробки відео стали одним із лейтмотивів усієї презентації – для них компанія знайшла слово "Кіномагія" (Cinemagic).
- Цікавим нововведенням стала функція Audio Zoom: під час зйомки можна вказати точку на зображенні з джерелом звуку, яке буде підсилене.
- Крім двох основних мікрофонів передбачено й третій – він за необхідності забезпечує роботу системи активного шумозаглушення.
- AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ діагоналлю 6,67 дюйма підтримує 1 мільярд кольорів, частота оновлення складає до 120 Гц. Якість зображення підтверджується сертифікатом A+ від DisplayMate. За захист екрану відповідає покриття Gorilla Glass Victus. Підтримуються Dolby Vision і Dolby Atmos.
Можливості Xiaomi 11T та 11T Pro / Скриншот
Автономність
Водночас найважливішим нововведенням Xiaomi 11T Pro є підтримка технології Xiaomi HyperCharge, яка забезпечує зарядку потужністю 120 Вт. Сумісний зарядний пристрій поставляється в комплекті.
Смартфон обладнаний акумулятором ємністю 5000 мА*год, батарея повністю заряджається всього за 17 хвилин. Виробник максимально оптимізував роботу швидкої зарядки, забезпечивши 34 функції безпеки, на акумуляторі передбачені 9 термодатчиків – перегрів практично виключається.
Ціни на Xiaomi 11T Pro
Смартфон доступний в трьох версіях:
- 649 євро за варіант з 8 Гбайт оперативної пам'яті і 128 Гбайт на вбудованому накопичувачі; €
- 699 євро (8 Гбайт / 256 Гбайт);
- і 749 євро (12 Гбайт / 256 Гбайт).
Xiaomi 11T
Модель Xiaomi 11T є спрощеною версією флагмана. Смартфон відрізняється лише тим, що працює на процесорі MediaTek Dimensity 1200, а зарядний пристрій має потужність до 67 Вт – повна зарядка батареї проводиться за 36 хвилин. Зовні новинки виглядають ідентично.
Дана модель доступна у версіях:
- 8 Гбайт/128 Гбайт за 499 євро;
- 8 Гбайт/256 Гбайт за 549 євро.