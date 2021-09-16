Чим особливі Xiaomi 11T та 11T Pro

Спершу варто розкрити характеристики Xiaomi 11T Pro, оскільки молодша версія – 11Т, по суті, є дещо спрощеною, однак загалом схожа на флагман.

До теми Xiaomi представила 11-дюймовий планшет Pad 5 з процесором Snapdragon 860

Xiaomi 11T Pro

Модель Xiaomi 11T Pro працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 888, який виробляється за технологією 5 нм.

Процесор, зокрема, підтримує запис відео з роздільною здатністю 8K з підтримкою HDR10+.

На задній стороні смартфона розміщений блок камер з роздільною здатністю 108 Мп, 8 Мп (ширококутна) і 5 Мп (телемакро). Розширені можливості знімання і обробки відео стали одним із лейтмотивів усієї презентації – для них компанія знайшла слово "Кіномагія" (Cinemagic).

Цікавим нововведенням стала функція Audio Zoom: під час зйомки можна вказати точку на зображенні з джерелом звуку, яке буде підсилене.

Крім двох основних мікрофонів передбачено й третій – він за необхідності забезпечує роботу системи активного шумозаглушення.

AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ діагоналлю 6,67 дюйма підтримує 1 мільярд кольорів, частота оновлення складає до 120 Гц. Якість зображення підтверджується сертифікатом A+ від DisplayMate. За захист екрану відповідає покриття Gorilla Glass Victus. Підтримуються Dolby Vision і Dolby Atmos.



Можливості Xiaomi 11T та 11T Pro / Скриншот

Автономність

Водночас найважливішим нововведенням Xiaomi 11T Pro є підтримка технології Xiaomi HyperCharge, яка забезпечує зарядку потужністю 120 Вт. Сумісний зарядний пристрій поставляється в комплекті.

Смартфон обладнаний акумулятором ємністю 5000 мА*год, батарея повністю заряджається всього за 17 хвилин. Виробник максимально оптимізував роботу швидкої зарядки, забезпечивши 34 функції безпеки, на акумуляторі передбачені 9 термодатчиків – перегрів практично виключається.

Ціни на Xiaomi 11T Pro

Смартфон доступний в трьох версіях:

649 євро за варіант з 8 Гбайт оперативної пам'яті і 128 Гбайт на вбудованому накопичувачі; €

699 євро (8 Гбайт / 256 Гбайт);

і 749 євро (12 Гбайт / 256 Гбайт).

Xiaomi 11T

Модель Xiaomi 11T є спрощеною версією флагмана. Смартфон відрізняється лише тим, що працює на процесорі MediaTek Dimensity 1200, а зарядний пристрій має потужність до 67 Вт – повна зарядка батареї проводиться за 36 хвилин. Зовні новинки виглядають ідентично.

Дана модель доступна у версіях:

8 Гбайт/128 Гбайт за 499 євро;

8 Гбайт/256 Гбайт за 549 євро.

До речі, третім смартфоном на заході став оновлений Xiaomi 11 Lite 5G NE. Його основною відмінністю від базової моделі Mi 11 Lite є процесор Qualcomm Snapdragon 778G. Виробник відзначив, що модель є найтоншим (6,81 мм) і найлегшим (158 г) смартфоном з підтримкою 5G. Пристрій доступний у варіантах 6 Гбайт/128 Гбайт за 369 євро і 8 Гбайт/128 Гбайт за 399 євро.