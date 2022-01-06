Представлено перший у світі розумний годинник, який здатен виміряти цукор у крові неінвазивно

Китайський стартап Quantum Operation показав перший у світі смарт-годинник, який може виміряти рівень цукру в крові без краплини крові. Неінвазивний глюкометр зчитує дані користувача у реальному часі та може бути налаштований на збір інформації за графіком.

Серед інших функцій ґаджета: моніторинг частоти серцевих скорочень та визначення рівня кисню у крові. Пристрій представили в рамках конференції CES 2022 у Лас-Вегасі, де компанія отримала кілька нагород за інновації у категорії "Здоров'я та добробут".

Цікаво Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung

Як працює годинник

Представники Quantum Operation розповіли, що їм вдалося реалізувати систему завдяки прогресу в сфері мас-спектрометрії. Ремінець та корпус нового ґаджета виконані з двох запатентованих матеріалів, які відіграють важливу роль в отриманні даних про рівень цукру в крові.

Розумний годинник Quantum Operation має також особливу конструкцію, яка усуває зайві шуми при отриманні даних. Для запуску ключової функції користувач повинен одягнути годинник на руку, активувати моніторинг із меню та почекати близько 20 секунд.

У компанії стверджують, що підсумкові результати повністю відповідають показникам, які пропонують традиційні глюкометри.

Застосування годинників із глюкометрами

Крім очевидних сценаріїв у майбутньому Quantum Operation планує запропонувати свої пристрої страховим компаніям та постачальникам медичних послуг, які будуть розповсюджувати розумний годинник серед своїх клієнтів. Крім того, стартап має намір створити хмарну платформу для збору медичних даних за згодою своїх користувачів – таким чином Quantum Operation хоче підтримати медичні організації у боротьбі з діабетом та іншими тяжкими захворюваннями.

Що відомо про Quantum Operation

З моменту заснування у 2017 році Quantum Operation залучив 3,7 мільйона доларів венчурного фінансування. Зараз стартап працює з медичними регуляторами Японії, тестуючи свій ґаджет та порівнюючи його показники з результатами схвалених глюкометрів. Коли надійність розумного годинника з функцією моніторингу цукру буде офіційно підтверджена сертифікатами, розробники перейдуть до комерціалізації перспективної технології.

Не пропустіть ThirdEye – окуляри змішаної реальності для масового ринку

Глюкометр у смарт-годиннику

Ідея інтеграції такого потрібного пристрою, як глюкометр в розумний годинник не нова. Каменем спотикання власне є неінвазивний метод вимірювання рівня цукру у крові. Досі реалізувати таку технологію не було змоги, хоча за це бралися Apple та Fitbit. Перша вже давно робила спроби реалізації такої функції і навіть запатентувала один з методів, однак реалізувати технологію на практиці досі так і не вдалося.

Щодо Fitbit то вона пішла іншою дорогою і в 2017 році уклала угоду з розробником глюкометрів Dexcom, щоб об'єднати розумний годинник із медичними пристроями через Bluetooth. Такий підхід не став популярним серед користувачів, тому в нових моделях Fitbit відмовилася від цієї складної системи.