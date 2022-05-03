Спершу варто розібратися зі стандартом USB-C 2.1. Його головна "фішка" – збільшення максимальної потужності передачі зі 100 Вт до 240 Вт. На практиці це означає менше кабелів для різних пристроїв вдома, оскільки одним таким кабелем можна зарядити, як звичайний смартфон чи монітор, так і доволі потужний ноутбук.

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Що показала компанія Club3D

Модельний ряд складається з трьох кабелів:

Найпростіша CAC-1573 може використовуватись тільки для живлення.

Модель CAC-1575 може передавати 240 Вт потужності та передавати дані – пропускна спроможність становить 20 Гбіт/с. Цього достатньо для виведення зображення роздільною здатністю 4К з кадровою частотою 60 к/с.

Топова модель CAC-1576 має пропускну спроможність даних 40 Гбіт/с.



Кабелі стандарту USB-C 2.1 (натисніть на зображення для детальної інформації) / Фото Club3D

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Довжина CAC-1573 та CAC-1575 становить 2 метри, CAC-1576 – 1 метр. Про вартість даних поки немає – її, зважаючи на все, готові озвучити лише за запитом.

Варто зазначити, що випуск таких кабелів є кроком на перспективу, оскільки поки що немає споживчих блоків живлення з роз'ємом UCB-C, які видавали б 240 Вт. Однак, ці кабелі можна використовувати для передачі даних та зарядки іншої техніки.