Представлено офіційні висновки щодо факту втручання Росії в роботу новинних сайтів України
18 березня 2022 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Кіберполіція
На офіційному сайті кіберполіції з'явились результати перевірки факту втручань у роботу сайтів українських ЗМІ з боку Росії. Ворог, отримавши доступ до ресурсів, розмістив на них заборонену символіку.
Департамент кіберполіції Національної поліції України зауважує, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані. Не зачепило й інформацію, що містилася на ресурсах.
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Що кажуть у кіберполіції
- Першими результатами розслідування є ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використовували для атаки.
- Уже цей факт свідчить про низький рівень підготовки хакерів, які вдалися до зловмисних дій.
- Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.
- Попри низький рівень підготовки агресора, наші фахівці встановили, що підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії.
Наразі загрозу ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу,
– йдеться в заяві.
Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.Нагадаємо. Хакерська атака відбулася 17 березня між 18:00 та 19:00 годинами. Тоді на сайтах як мінімум 12 українських інтернет-видань розмістили банери з прапором Росії, георгіївською стрічкою, літерами Z та V, якими маркується військова техніка путінських військ. Для атаки було використано одну з найпопулярніших у Східній Європі трафіко-обмінних систем Redtram, яка використовується для розміщення банерної реклами на сайтах.