Департамент кіберполіції Національної поліції України зауважує, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані. Не зачепило й інформацію, що містилася на ресурсах.
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Що кажуть у кіберполіції
- Першими результатами розслідування є ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використовували для атаки.
- Уже цей факт свідчить про низький рівень підготовки хакерів, які вдалися до зловмисних дій.
- Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.
- Попри низький рівень підготовки агресора, наші фахівці встановили, що підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії.
Наразі загрозу ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу,
– йдеться в заяві.
Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.