Департамент кіберполіції Національної поліції України зауважує, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані. Не зачепило й інформацію, що містилася на ресурсах.

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Що кажуть у кіберполіції

Першими результатами розслідування є ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використовували для атаки.

Уже цей факт свідчить про низький рівень підготовки хакерів, які вдалися до зловмисних дій.

Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.

Попри низький рівень підготовки агресора, наші фахівці встановили, що підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії.

Наразі загрозу ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу,

– йдеться в заяві.

Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо. Хакерська атака відбулася 17 березня між 18:00 та 19:00 годинами. Тоді на сайтах як мінімум 12 українських інтернет-видань розмістили банери з прапором Росії, георгіївською стрічкою, літерами Z та V, якими маркується військова техніка путінських військ. Для атаки було використано одну з найпопулярніших у Східній Європі трафіко-обмінних систем Redtram, яка використовується для розміщення банерної реклами на сайтах.