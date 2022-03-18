Департамент кіберполіції Національної поліції України зауважує, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані. Не зачепило й інформацію, що містилася на ресурсах.

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Що кажуть у кіберполіції

  • Першими результатами розслідування є ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використовували для атаки.
  • Уже цей факт свідчить про низький рівень підготовки хакерів, які вдалися до зловмисних дій.
  • Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.
  • Попри низький рівень підготовки агресора, наші фахівці встановили, що підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії.

Наразі загрозу ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу,
– йдеться в заяві.

Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.