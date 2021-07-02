Чим особливий накопичувач від Apricorn
Як і всі продукти вендора Apricorn, моделі серії Fortress L3 SSD забезпечують апаратне 256-бітове AES XTS-шифрування і поставляються у захищених корпусах. Цільовою аудиторією нового накопичувача на 20 Тбайт є корпоративні користувачі, які мають справу з важливою інформацією, яка потребує захисту від конкурентів чи інших структур.
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Один з деректорів компанії, Джон Філдінг, зазначає, що "у часи, коли атаки вимагачів стають практично щоденним явищем, критично важливою вимогою для бізнесу є підвищена надійність". Як вважають в Apricorn, в цих умовах наявність офлайн-бекапів є нагальною потребою.
- Нові моделі відповідають вимогам американського стандарту шифрування FIPS 140-2 level 3 - вищий рівень, доступний портативних пристроїв.
- Завдяки новому шифрувальному чіпсету лінійка L3 стала найшвидшою в портфоліо Apricorn.
- Моделі оснащені удароміцними алюмінієвими корпусами з клавіатурами для введення паролів і поставляються зі змінними кабелями типів USB Type-A і Type-C.
- Доступні різні варіанти ємності, від 500 Гбайт до 20 Тбайт.
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За даними Apricorn, у флагманських моделях використовуються 9,5-мм модулі пам'яті NS379C20T0VC0-U0 компанії Novachips. Про ціну і час початку продажів буде оголошено згодом.