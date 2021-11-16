Недоліки класичних дронів-мультикоптерів

Звичні дрони з лопатями, що обертаються, становлять деяку загрозу людям, тваринам і навіть іншим дронам. Багато хто з них використовує сенсори та складні алгоритми обходу перешкод, деякі виробники створюють спеціальні кожухи для захисту від наслідків зіткнень та інші рішення, що дає змогу зберегти функціональність навіть після інциденту.

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Docomo ж знайшла елегантне рішення проблеми просто позбавивши свій дрон лопатей повністю. Новий безпілотник, по суті, є кулею, наповненою гелієм. Розташована знизу камера дає змогу знімати фото й відео, а також безпілотник має різнокольорове LED-підсвічування, яке можна вмикати за необхідності.

Переваги дрона-кулі

Головною перевагою новинки є її безшумність. Крім того, відсутня необхідність постійно підтримувати пристрій у повітрі завдяки використанню конструкції надувної кулі, що забезпечує тривалий час автономного польоту. Щоправда, поки що в Docomo не уточнюють, скільки часу модель здатна зберігати працездатність без підзарядки.

Ексклюзивна складова безпілотника Docomo – його рухова система. На легкому каркасі кріпляться мініатюрні ультразвукові модулі, що генерують мікровібрації повітря – вони дають змогу безпілотнику переміщатися у будь-якому напрямку.

Дрон Docomo в дії: дивіться відео

Дрони у вигляді повітряних куль використовуються вже досить давно, але деякі з них все ще застосовують пропелери, а інші є гібридами куль і повітряних зміїв, призначені для роботи на великих висотах.

Як можна застосовувати такі дрони

У Docomo заявляють, що їх рішення відмінно підійде для використання під час будь-яких заходів, у приміщеннях або поза ними (можна припустити, що погода для цього має бути близька до безвітряної).

Компанія має намір організувати комерційне використання конструкції безпілотника до березня 2022 року, хоча інформація про ціни поки що відсутня.